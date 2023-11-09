خبز عمره 75 عاما وبيتزا على الفحم.. كيف يتغلب أهل غزة على جوعهم؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وسط حصار مستمر على مدار أكثر من 30 يومًا متواصلة، مع انقطاع الكهرباء والماء وخدمات الاتصال والوقود كافة في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنّ الفلسطينيين لم ييأسوا من تلك المصاعب التي تتوالى عليهم إلى جانب قصف العدوان الغاشم، وباتوا يتغلبون على مأساتهم الكبرى بأقل الطرق والوسائل البسيطة من أجل البقاء أحياء والتغلب على جوعهم.

بيتزا على الفحم

ومع محاولات تغلب أهالي قطاع غزة على جوعهم وسط حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر شاب فلسطيني يدعى «زكريا»، صورة عبر حسابه الشخصي، على موقع كتابة التدوينات القصيرة إكس «تويتر سابقًا»، توثق نجاح أسرته في تسوية طبق بيتزا على الفحم، في ظل غياب الكهرباء عن المنازل في البلدة الفلسطينية.

ودون الشاب الفلسطيني على الصورة، قائلًا: «اليوم عملنا بيتزا على طنجرة الفحم، بدناش كهربتكم»، إذ حملت رسالته الكثير من مشاعر القوة والصمود التي يحملها الفلسطينيون داخل أنفسهم للتغلب على حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال الصورة، ظهرت بعض الأدوات البسيطة التي استخدمتها تلك الأسرة من أجل تحضير فطائر صغيرة الحجم من البيتزا.

خبز فلسطيني يعود لعام 1948

وقبل أيام، نشر الطفل الفلسطيني عبود بطاح، الذي عُرف بـ«أصغر مراسل في غزة»، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو وثق خلاله لحظات إعداده للخبز الفلسطيني على طنجرة من الفحم، قائلًا: «عشان تعرفوا إننا شعب نحب الحياة، هذا الخبز ما سويناه من سنة 1948»، لافتًا إلى أنه حضره رفقة ذويه في قطاع غزة، تغلبًا على الوقوف في طوابير المخابز الطويلة.

وجبات العدس في غزة

حيلة أخرى لجأ لها الفلسطينيون في قطاع غزة، بتحضير وجبات العدس في صحون كبيرة وتوزيعها على عشرات المواطنين في أطباق وأوعية صغيرة، وهو ما وثقته كاميرات تلفزيون الحدث الفلسطيني، في مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو تزاحم عشرات الأطفال، وهم يتدافعون في طوابير طويلة للحصول على وجبة طعام تتمثل في طبق عدس، تسد جوعهم بعد حصار مستمر منذ ما يقرب من شهر.