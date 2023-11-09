جمهور تايلور سويفت يطلق حملة لدعم فلسطين.. ماذا طلبوا من الفنانة الأمريكية؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حملة جديدة تصدرت منصة التدوينات «إكس»، لدعم الشعب الفلسطيني، أطلقها جمهور المطربة العالمية تايلور سويفت، عبر هاشتاج «SwiftiesForPalestine»، للمناداة بوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الحصار على القطاع.

جمهور تايلور سويفت يطالبها بدعم فلسطين

وسرعان ما لاقى هاشتاج «SwiftiesForPalestine» الذي أطلقه جمهور المطربة الأمريكية تايلور سويفت لدعم فلسطين، تداولًا واسعًا عبر «إكس»، إذ تخطى 23 ألف تغريدة، حسب موقع «timesnownews» العالمي.

وجاء المنشور الأصلي للحملة، في صورة بيانً، جاء في نصه: «نحن مجتمع تايلور سويفت، نطالب مغنيتنا وفريق إدارة أعمالها، بنشر بيانًا لدعم شعب فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار، والتوقف عن الترويج لاتحاد كرة القدم الأمريكي، وعدم إطلاق فيلمها الأخير The Eras Tour على أي منصة تدعم الاحتلال الإسرائيلي مثل ديزني، حتي تنتهي العلاقات بينهما».

وجاء سبب إطلاق تلك الحملة بعدما لاحظ جمهور تايلور سويفت أن إسرائيل تستغلها للترويج لهم، بعد استعانتهم بها مؤخرًا، للمناداة بتحرير إحدى الأسيرات من حماس، التي كانت واحدة من أشد معجبات المغنية العالمية.

تايلور سويفت تختفي عن دعم القضية الفلسطينية

لوحظ أيضًا امتناع تايلور سويفت، عن دعم القضية الفلسطينية حتى الآن، عبر أي من حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل الجرائم الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة، والتي تستهدف بكل قسوة المدنيين العزل، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء، سواء في المستشفيات أو الكنائس والمساجد أو المدارس التي يلجأون إليها، وحاليًا ينتظر جمهور الفنانة الأمريكية، رد فعلها بعد مطالبتهم لها بإعلان دعمها لفلسطين، والمطالبة بوقف إطلاق النار على غزة، كما فعلت كلا من سيلينا جوميز وجيجي حديد.