نخالة الشوفان بديل طبيعي لخفض الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

نخالة الشوفان هي مصدر غني بالألياف الغذائية، بما في ذلك مادة "البيتا جلوكان" التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL، والذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقاً لمركز استشارات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية.

لتحقيق الاستفادة المرجوة من نخالة الشوفان في خفض الكوليسترول، يُنصح بتناولها بانتظام، وذلك من خلال دمجها في النظام الغذائي اليومي، مثل إضافتها إلى الزبادي أو العصائر أو الشوربة أو الخبز.

يمكن أيضًا تناول نخالة الشوفان على شكل عصيدة، حيث يتم غليها في الماء أو الحليب ثم إضافة المكونات المفضلة، مثل الفواكه أو المكسرات أو العسل.

جدير بالذكر أن رقائق الشوفان تحتوي أيضًا على "البيتا جلوكان"، ولكنها تحتوي على نصف الكمية الموجودة في نخالة الشوفان تقريبا.