إسعافات أولية عند ابتلاع الطفل لمواد التنظيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

ابتلاع الطفل لمواد التنظيف أو غيرها من المواد السامة أمر خطير يمكن أن يؤدي إلى أعراض صحية خطيرة، لذلك من المهم معرفة كيفية التصرف في هذه الحالة، نستعرض الخطوات وفقاً لـ المركز الاتحادي للتوعية الصحية.

الخطوات:

الهدوء والاتصال بالطوارئ أو مركز مكافحة السموم.

إعطاء خبراء مركز السموم بيانات صحيحة حول المادة التي تناولها الطفل.

عدم إعطاء الطفل اللبن.

عدم محاولة جعل الطفل يتقيأ.

تخفيف السموم عن طريق الماء في حال ملامستها للبشرة أو العين.

الاتصال بطبيب الطوارئ عند ملامسة المبيدات الزراعية أو المبيدات الحشرية.

الحصول على هواء نقي عند استنشاق أبخرة سامة.

الوقاية خير من العلاج، لذا يجب غلق أدوات وعبوات سوائل التنظيف بشكل جيد وإبعادها عن متناول الأطفال.