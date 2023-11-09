بعد ظهور متحور جديد لـ كورونا.. طبيب يكشف أعراضه ويحذر من هذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبدو أن سلالات فيروس كورونا لا تكاد تنته، وذلك بعد أن حذر خبراء بريطانيون من أن "إيريس وبيرولا" ليسا السلالات الوحيدة التي قد نشهدها هذا الشتاء، مع ظهور سلالتين جديدتين.

الأولى هي سلالة فرعية من نوع أوميكرون ، والمعروفة باسم HV.1 ، سائدة في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وأوضح الدكتور كريس بابادوبولوس، المحاضر الرئيسي في الصحة العامة بجامعة بيدفوردشير البريطانية، أن فيروس HV.1 يبدو "أكثر قابلية للانتقال"، لكنه لم يُظهر القدرة على التهرب من حماية اللقاح أو التسبب في مرض أكثر خطورة.

المتحور الجديد الآخر، JN.1 ، هو سليل بيرولا وتم العثور عليه مؤخرًا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيسلندا والبرتغال وإسبانيا.

وحذر الخبراء منه مشيرين إلى أنه أكثر مراوغة مناعية من سلالته الأصلية أوميكرون، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

وبينما قال مسؤولو مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إنهم ما زالوا "يبحثون عن معلومات عن" عن JN.1، يبدو أنه يحمل طفرات قد تساعده على تجنب اكتشافه بواسطة الجهاز المناعي، وفقًا للدكتور بابادوبولوس.

لذلك، أوصى خبير الصحة بالبقاء "يقظًا" و"ملاحظًا" للأعراض التالية .

وقال خبير الصحة العامة: "إن الأعراض التي يجب مراقبتها مع متغيرات HV.1 وJN.1 ، تعكس إلى حد كبير تلك التي اعتدنا عليها طوال فترة الوباء".

أعراض متحور HV.1

وأوصى البروفيسور بالبحث عن علامات كوفيد HV.1 التالية :

حمى

سعال

تعب

احتقان بالأنف

سيلان الأنف.

أعراض متحور JN.1

وأوضح الدكتور بابادوبولوس أن السلالة تسبب الأعراض المذكورة أعلاه بالإضافة إلى بعض العلامات الإضافية.

وقال: “مع JN.1، لوحظت أعراض إضافية مثل الإسهال والصداع"

في حين أن العلامات التي أوضحها البروفيسور يمكن أن تدق أجراس الإنذار، إلا أنه لا يزال هناك الكثير غير معروف حول هذه السلالات.

وأضاف الطبيب: "لا يوجد دليل حتى الآن على وجود أعراض جديدة مرتبطة بهذه المتغيرات ، من الضروري للجميع، وخاصة أولئك الأكثر عرضة للخطر، أن ينتبهوا للأعراض التي نعرفها."

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