في هجوم مسلح.. نجاة ابنة وزوجة لاعب كرة قدم شهير من محاولة اختطاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

تعرض مهاجم البرازيل، وفريق الهلال السعودي، نيمار، إلى صدمة، عندما تعرض منزل برونا بيانكاردي، والدة ابنته مايف، للاقتحام والسرقة من قبل عصابة إجرامية في كوتيا بولاية ساو باولو، بالبرازيل.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، كان والدا برونا بيانكاردي متواجدين في مكان الحادث وقت السرقة وكانا مقيدين، لكن لم يصابا بأذى.

وفقًا للحرس المدني البلدي (GCM)، فإن أحد المشتبه بهم في هذا العمل، والذي تم القبض عليه بالفعل، هو من سكان المجمع السكني الذي تمتلك فيه عائلة بيانكاردي منزلًا وكان سيسمح للمجرمين الآخرين بالدخول.

وكان اثنان من المشتبه بهم مسلحين، وكانا يبحثان عن برونا ومافي ابنة المهاجم نيمار، ولم يكن كلاهما في المنزل وقت الحادث.

واتصل الجيران بالسلطات بعد أن لاحظوا حدوث شيء غريب في المنزل، وقامت العناصر بتطويق العقار وتمكنت من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم، وهو من سكان المجمع السكني، وفر الآخرون بحقائب اليد الفاخرة والساعات والمجوهرات.

وشاركت برونا بيانكاردي عبر إنستجرام آخر التحديثات حول الحادث المروع، قائلة: "تمت استعادة الأشياء المادية، والشيء المهم هو أن الجميع بخير وأن يتم العثور على الأشخاص المتورطين".

كما شارك نجم كرة القدم نيمار متابعيه مشاعره حول ما حدث، وقال كان يومًا حزينًا، "في البداية كان الهجوم الذي تعرض له والدا برو، لكن الحمد لله أن الجميع بخير" وقال في الخبر الآخر إن صديق له قد توفي.

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