مع انخفاض درجات الحرارة.. 10 نصائح لإنقاذ طفلك من نزلات البرد ومضاعفاتها

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع انخفاض درجات الحرارة، تصاب عديد من الأمهات بالقلق من إصابة أطفالهن بنزلات البرد، خاصة مع التقلبات الجوية التي تضعهم في حيرة بشأن طبيعة وعدد الملابس التي يجب على الأطفال ارتدائها في هذا الطقس، وأبرز الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

نصائح لتجنب إصابة الأطفال بنزلات البرد

يمكن للأمهات التخلص من التوتر والحيرة وتعزيز صحة أطفالهن للوقاية من الإصابة بنزلات البرد في الطقس البارد، خاصة في ساعات الصباح، باتباع عدد من النصائح، وفقا للدكتور مجدي بدران عضو عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في حديثه لـ «الوطن» وهي:

1- تعليم الأطفال تغطية الفم والأنف بثني المرفق، أو بمنديل ورقي عند العطس أو السعال.

2- غسل اليدين بشكل متكرر، مع تطهير الأيدي إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية.

3- الامتناع عن المصافحات والعناق والقبلات، إذ يمكن أن تنقل العدوى التنفسية، مع ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن التي تحتوي على أدخنة أو مدخنين.

4- التغذية الجيدة، وضمان حصول الرضع على الرضاعة الطبيعية، وشرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش، مع تجنب المشروبات الباردة، والحد من الوجبات السريعة ذات الدهون العالية والخالية من القيمة الغذائية اللازمة، لتعزيز مناعة الطفل.

5- تهوية غرف المنازل والمدارس، والسماح بدخول الهواء وتجديده.

النوم المبكر وحصة الشمس

6- النوم مبكرا وعدم السهر يساعد على تقوية المناعة، لتجنب إصابة الأطفال بنزلات البرد.

7- الحصول على حصة يومية 15 دقيقة من أشعة الشمس، لتكن قبل الظهر أو بعد العصر.

8- ممارسة الرياضة، تعزز المناعة وتوفر مزيد من الأكسيجين والتغذية للمخ، وإن تعذرا، فالمشي من أفضل أنواع الرياضة، وهناك علاقة بين عدد خطوات المشي والوقاية من نزلات البرد وأمراض العصر.

9- التطعيم ضد الإنفلونزا مهم جدا للحماية من الإنفلونزا، وتغيير مسار العدوى بفيروس كورونا إذا حدثت، وتطعيم الإنفلونزا الرباعي، خاصة الأطفال ذوي الأمراض المزمنة، من عمر 6 أشهر، لتجنب مضاعفات الإنفلونزا، مثل الإصابة بالالتهاب الرئوي، وتجنب الإصابة بأكثر من فيروس في آن واحد، مثل الإصابة بكورونا والإنفلونزا معا.

10- تطهير الأسطح التي يتعدد لمسها، وعدم لمس الأنف أو الفم أو العين أو الوجه، إلا بأيد معقمة أو مغسولة جيدا.