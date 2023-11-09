نوع توابل إضافته لطعامك يفعل المعجزات بجسمك - يقوي القلب والدماغ ويمنع الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

جوزة الطيب من التوابل الشهيرة التي تتمتع برائحتها النفاذة، وتستخدم في العديد من الأطباق.

وبالإضافة إلى نكهتها ورائحتها، تتمتع أيضًا بالعديد من الفوائد الصحية التي تساعد على تحسين الهضم وخفض الالتهاب وتخفيف التوتر.

وفيما يلي نوضح لكم فوائد إضافة جوزة الطيب إلى الطعام أثناء الطهي، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

صحة الجهاز الهضمي:

جوزة الطيب تساعد في تخفيف عسر الهضم والغازات والانتفاخ وامتصاص العناصر الغذائية بكفاءة.

مكافحة الالتهابات:

جوزة الطيب غنية بمركب الميريستيسين، والخصائص المضادة للالتهابات.

تعزيز قوة الدماغ:

يساهم مركب الميريستيسين، الموجود بها في تعزيز القدرات المعرفية وتقوية الذاكرة.

مسكن طبيعي للآلام:

تساهم في تهدئة آلام التهاب المفاصل والعضلات.

النوم المريح:

جوزة الطيب تساعد على علاج الأرق، من خلال وضع القليل في وجبة العشاء.

صحة القلب:

جوزة الطيب المليئة بالبوتاسيوم، تدعم صحة القلب والأوعية الدموية من خلال تنظيم مستويات ضغط الدم، وبالتالي منع أمراض القلب.

تقوية المناعة:

تحتوي على مضادات الأكسدة، ما يقوي جهاز المناعة ضد الأمراض المختلفة.

صحة الجهاز التنفسي:

خصائص جوزة الطيب المضادة للبكتيريا تجعلها خيارا مفضلًا أثناء نوبات البرد والسعال.

تعزيز صحة الفم:

تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات تساهم في تعزيز صحة الفم ومكافحة أمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة.

صحة البشرة:

تعمل جوزة الطيب على تهدئة الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والأكزيما، وذلك بسبب طبيعتها المضادة للالتهابات.

الاحتياطات والآثار الجانبية المحتملة:

على الرغم من كونها مفيدة، إلا أنه يجب الحذر أثناء استهلاكها، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في تناولها إلى آثار جانبية مزعجة، مثل الهلوسة.

كما يجب على الأمهات الحوامل أن يحذرن بشكل خاص من استهلاكها المفرط بسبب تأثيراتها المحتملة على الجنين.

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