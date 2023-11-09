احذر من هذا الشعور عند الاستحمام؟.. اخرج من الحمام على الفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعاني البعض من الشعور بالدوار والغثيان أثناء الاستحمام.

وهناك عديد من الأسباب للشعور بالدوار والغثيان أثناء الاستحمام، نذكرها لكم وفقًا لموقعي"livestrong"، و"health".

1. التغيرات في درجة الحرارة:

يؤدي الوقوف في حمام مليء بالبخار إلى ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي، يعمل جسمك على الحفاظ على تنظيم درجة الحرارة، ما يسبب تمدد الأوعية الدموية وبطء معدل ضربات القلب، ما يجعلك تشعر بالدوار وكأنك على وشك الإغماء.

2. الوقوف لفترة طويلة:

يتسبب الوقوف لفترات طويلة في تجمع الدم في ساقيك وقدميك، ما يقلل على نحو مؤقت من تدفق الدم إلى الدماغ، وهذا بدوره يجعلك تشعر بالغثيان أو الدوار.

3. انخفاض نسبة السكر في الدم:

يساهم انخفاض ​​مستوى السكر أو الجلوكوز في الدم في الشعور بالضعف أو الدوار، بالإضافة إلى، التعرق وتسارع ضربات القلب.

4. ارتفاع ضغط الدم:

يؤدي الاستحمام إلى تمدد الأوعية الدموية، ما يسبب انخفاضاً في ضغط الدم.

ويحدث انخفاض ضغط الدم أثناء الاستحمام عندما يقف الشخص فجأة بعد الجلوس أو الاستلقاء.

- متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

في بعض الأحيان، لا يكون الشعور بالدوار والغثيان أثناء الاستحمام أمرًا يدعو للقلق، ولكن نظرًا لأن الدوخة المفاجئة أو الدوار يمكن أن يكون لها عدد من الأسباب، فيجب ألا تتجاهلها إذا كانت الأعراض شديدة.

عليك الذهاب للطبيب المختص فورًا، إذا كانت الدوخة تسبب لك الإغماء، أو إذا كنت تعاني أيضًا من ضعف في أحد جانبي الجسم، أو مشكلة في الكلام، هذه الأعراض يمكن أن تشير إلى السكتة الدماغية.

وإذا كانت الدوخة مصحوبة بألم في الصدر أو ضيق في التنفس، فاطلب العناية الطبية الطارئة.

وهناك عدة نصائح عليك اتباعها لمنع ذلك:

- شرب كثير من السوائل طوال اليوم.

- خفض درجة حرارة الماء، والجلوس عند الشعور بالدوار أو الغثيان.

- حاول زيادة نسبة السكر في الدم عن طريق تناول قليل من الطعام.

- شرب كوب من الماء قبل الاستحمام.