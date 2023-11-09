ألم في الأذن.. بداية مرض خطير كاد ينهي حياة امرأة - احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أصيبت امرأة تدعى "أنيت كورتير" بورم في المخ بعدما ظنت أنها مصابة بعدوى في الأذن.

وذهبت البالغة من العمر 50 عاما وتعيش في ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الأطباء تشكو من ألم في رأسها وحول أذنها.

ومع ذلك، كشفت عمليات المسح أن لديها ورمًا غير سرطاني في الغدة النخامية، وهي بنية على شكل حبة البازلاء في الجزء السفلي من الدماغ، وخضعت لعملية جراحية لإزالته.

وتلعب الغدة النخامية الصغيرة دورًا حاسمًا في تنظيم الهرمونات في الجسم المشاركة في وظائف تشمل النمو والتكاثر والشهية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فقدت السيدة كورتير أختها بسبب إصابتها بالسرطان في المرحلة الرابعة في عام 2019.

وتتم إزالة معظم أورام الغدة النخامية باستخدام الجراحة عبر الوتدي، حيث يضع الأطباء منظارًا وأدوات جراحية متخصصة أعلى الأنف ومن خلال الجيب الوتدي، وهي منطقة خلف الأنف للوصول إلى الغدة، ثم يقومون بعد ذلك بإزالة الورم إما كليًا أو جزئيًا.

وتشمل أعراض ورم الغدة النخامية فقدان الوزن والصداع والتعرق الزائد وتغيرات الشهية.

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