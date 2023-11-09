احذر 3 علامات تشير إلى إصابتك بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -أسماء العمدة

استشاري الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث دكتور سعيد شلبي يوضح لـ الخليج 365، أن مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر في كيفية استخدام الجسم للسكر، والسكر هو مصدر رئيسي للطاقة لخلايا الجسم عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين أو لا يستخدم الأنسولين بشكل فعال، يتراكم السكر في الدم.

كثرة التبول

عندما يكون لديك مستويات عالية من السكر في الدم، يحاول جسمك التخلص من السكر الزائد عن طريق التبول، قد تشعر أنك بحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد، خاصةً في الليل.

العطش الشديد

عندما تفقد السوائل من خلال التبول أكثر من المعتاد، فإن هذا يشعرك بالعطش الشديد.

فقدان الوزن غير المقصود

عندما لا يستطيع جسمك استخدام السكر للحصول على الطاقة، فإنه يبدأ في تكسير الدهون والعضلات للحصول على الطاقة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن غير المقصود.

بالإضافة إلى هذه العلامات الثلاثة، قد تعاني أيضًا من الأعراض التالية:

التعب

ضبابية الرؤية

خدر أو تنميل في اليدين أو القدمين

تقرحات الفم أو التهابات الجلد

بعض النصائح للوقاية من مرض السكري:

الحفاظ على وزن صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

تناول نظام غذائي صحي

التحكم في ضغط الدم

التحكم في الكوليسترول

نصائح طبية

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فمن المهم التحكم في مستويات السكر في الدم لديك يمكن أن يساعدك ذلك في تجنب المضاعفات الخطيرة.

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