علامات خفية قد تنذرك بسرطان الأمعاء.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نرمين ضيف الله

هناك علامات خفية إذا ظهرت عليك تنذرك بوجود سرطان الأمعاء لذا عليك الانتباه لتلك العلامات وعدم تجاهلها، منعا لتطور المرض في الجسم.

وسرطان الأمعاء هو نوع من السرطان يبدأ على هيئة نمو للخلايا في الأمعاء الدقيقة، وهي عبارة عن أنبوب طويل توصل الأكل المهضوم من المعدة إلى الأمعاء الغليظة، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

أنواع السرطان

- ورم المستقيم.

- ورم اللحمة المعدية المعوية.

- الأورام السرطاوية.

الأعراض الغير متوقعة:

１- الإسهال المائي.

２- فقدان الوزن.

３- وجود دم في البراز.

الأعراض الأكثر شيوعًا:

- وجود ألم البطن.

- اصفرار الجلد وبياض العينين.

- اليرقان.

- الشعور بالضعف أو التعب الشديد.

- الغثيان.

- احمرار الجلد.

الأسباب

ينتج سرطان الأمعاء الدقيقة عندما يتغير الحمض النووي لهذه الخلايا، ويحتوي الحمض النووي للخلية على التعليمات التي تُوجه الخلية إلى أداء وظيفتها.

ولكن تلك التغييرات تجعل الخلايا تنقسم بسرعة، وتظل تلك الخلايا حية عندما تموت الخلايا السليمة كجزء من دورة حياتها الطبيعية.

كما يسبب ذلك وجود عدد كبير جدًا من الخلايا، وقد تُشكل كتلة تُسمى ورمًا، وتغزو الخلايا أنسجة الجسم السليمة وتدمرها، مع الوقت.

طرق العلاج

عادةً ما يتضمن علاج سرطان الأمعاء الدقيقة ما يلي:

１- التدخل الجراحي لاستئصال السرطان.

２- العلاج الكيميائي.

３- العلاج الاستهدافي عن طريق تناول الأدوية للقضاء على الخلايا السرطانية.

４- وأيضًا العلاج الإشعاعي لتقليل حجم السرطان قبل التدخل الجراحي.

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث لجسمك عند التوقف عن شرب المشروبات الغازية لمدة 30 يومًا

خطر على صحتهم| أشخاص ممنوعون من تناولها الشكولاتة.. هذا ما يحدث لهم

تحليل لغة جسد بيومي فؤاد خلال كلمته بمسرحية زواج اصطناعي "فيديو"

5 أبراج تتخلص من العلاقات السامة قبل نهاية 2023

طبيب يكشف أول علامة غير متوقعة على نقص المغنيسيوم