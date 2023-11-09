الألم الشديد في هذا الجزء من الجسم علامة تنذرك بارتفاع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني عديد من الأشخاص من ارتفاع الكوليسترول، الذي يُطلق عليه اسم "القاتل الصامت"، لأنه لا يسبب أعراضًا في البداية، ومع ذلك، يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية.

ولكن في الحالات الشديدة، قد تظهر أعراض ارتفاع الكولسترول بسبب تضخم الكبد والطحال، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وفقًا لمستشفى سيدار سيناي في أمريكا، هناك نوعان رئيسيان من الدهون التي يعتمد عليها الجسم للحصول على الطاقة ولحماية الجسم من البرد، تساعد على تشكيل البروتينات الدهنية، والتي تساهم في التمييز بين الكولسترول الضار والنوع الجيد".

وتابعت: "أحدها هو البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة ويُعرف باسم الكوليسترول "الضار"، لأنه يزيد خطر الإصابة بالنوبة القلبية، ومن الناحية المثالية، يجب أن يكون أقل من 130 ملجم/ديسيلتر".

وأضافت: "عندما يكون هناك كثير من الكوليسترول في مجرى الدم، يصبح الجسم عرضة لتكوين مزيد من الرواسب الدهنية في الأوعية الدموية".

واستكملت: "في النهاية، تلتصق هذه الترسبات بالجدران الداخلية للشرايين وتضيق الممرات، ما يحد من كمية الدم التي يمكن أن تستوعبها الأوعية".

وأوضحت مستشفى سيدار: "لا توجد أعراض لارتفاع نسبة الكوليسترول إلا إذا كانت الحالة شديدة، في مثل هذه الحالات، تتشكل رواسب الدهون في الوتر والجلد أو حتى تسبب آلام شديدة في المعدة بسبب تضخم الكبد أو الطحال".

يحدث انتفاخ أو ألم في البطن دون سبب واضح عندما تكون الأوعية الدموية ثلاثية الجليسريد قريبة من أو أكثر من 800 ملجم/ديسيلتر.

تسبب هذه المستويات المرتفعة أيضًا أعراضًا مثل آلام البطن الشديدة، ونوبات الغثيان المتكررة.

يرتبط الكبد بالكوليسترول لأنه مسؤول عن إنتاج وإزالة الكميات الزائدة من الكوليسترول.

عندما يكون النظام الغذائي غنيًا بالكوليسترول، فإنه يميل إلى تكوين دهون حول الكبد، ما يساعد على زيادة خطر الإصابة بتلف الكبد، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي.

ويؤدي اختلال وظائف الكبد بدوره إلى إعاقة قدرة العضو على إنتاج الكولسترول أو التخلص منه، ما يؤدي إلى تراكم أكبر.

وأشارت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن ارتفاع نسبة الكوليسترول يحدث بسبب تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل أكثر انتظامًا.

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