4 علامات خفية يصعب اكتشافها تنذرك بسرطان الفم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعتبر الكتل والنتوءات غير العادية والتعب غير المبرر من العلامات التحذيرية للإصابة بالسرطان.

ويعد وجود صوت أجش أحد الأعراض الأقل شهرة لسرطان الفم، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقد يبدو الصوت أجشًا أو أكثر هدوءًا، كما هو الحال عندما تكون مصابًا بنزلة برد، وهذا هو الحال بشكل خاص إذا كان الورم بالقرب من الجزء الخلفي للحلق، ويمكن أن يكون هذا علامة على الإصابة بسرطان البلعوم السفلي وهو شكل نادر من المرض.

وترتبط معظم الحالات بالتدخين وتعاطي الكحول، لكن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري ( HPV ) التي يتم التقاطها عن طريق ممارسة الجنس من الفم، وقد يكون سوء صحة الفم أيضًا بمثابة مقدمة للمرض.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن سرطان الفم يمكن أن يظهر على شكل قرحة في الفم لا تشفى أو بقع حمراء أو بيضاء في الفم والشفتين واللثة والخدين.

كما يمكن أن تكون الكتل أو التورمات غير العادية في الفم أو الرأس أو الرقبة علامة على المرض.

متى يجب استشارة الطبيب؟

الصوت الأجش في الصباح قد يكون أحيانا أمر طبيعي، لكن عادة ما يكون ذلك علامة على التهاب الحنجرة الحاد الذي يحدث بسبب البرد أو التهاب في الصدر.

أما الصوت الخشن يكون علامة على شيء خطير، مثل السرطان أو فيروس الورم الحليمي البشري.

لذا فإن يجب على أي شخص يصاب بصوت أجش لمدة ثلاثة أسابيع استشارة الطبيب لفحص الأحبال الصوتية، وفي الحالات النادرة، يكون ذلك علامة على وجود نمو سرطاني خطير أو فيروس الورم الحليمي البشري.

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