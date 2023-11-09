احذر "شد السيفون" دون غلق غطاء المرحاض- تحدث كارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

المرحاض مكان مهم في المنزل، ولكن، يمكن أن يصبح مصدرًا للتلوث إذا لم يُستخدم بشكل صحيح.

وأحد أهم العادات الخاطئة التي يفعلها عديد من الأشخاص، هي "شد السيفون" دون غلق غطاء المرحاض.

في السطور التالية، نذكر لكم أضرار "شد السيفون" دون غلق غطاء المرحاض، وفقًا لما ورد في موقعي "Livestrong"، و"Boldsky".

- عند شد السيفون دون غلق غطاء المرحاض، تتصاعد قطرات من المياه المتناثرة في الهواء، وتلتصق بسطح المرحاض وباقي الأسطح، مثل الأرضية وفرشاة الأسنان، والحوض، وأدوات النظافة الأخرى، ما يتسبب في إصابة شخص ما بالمرض.

- تحتوي أيضًا قطرات المياه المتناثرة على بكتيريا وفطريات، يمكن أن تنتقل إلى الأشخاص الذين يستخدمون المرحاض، ما يسبب الإصابة بالسالمونيلا، الإشريكية القولونية.

- يُزيد خطر الإصابة ببعض الفيروسات مثل النوروفيروس والتهاب الكبد الوبائي.

- يمكن أن يتكاثر عدد من الجراثيم الضارة في المرحاض، مثل، فيروسات الجهاز الهضمي، ومسببات الأمراض المعوية، وفيروسات الجهاز التنفسي.

- نصائح لاستخدام المرحاض بأمان:

1. من أجل تجنب انتشار العدوى، من الضروري ألا تلمس مقبض باب المرحاض بيديك.

2. تجنب اصطحاب الهاتف أثناء الذهاب للمرحاض، لتفادي انتشار العدوى.

3. يجب عليك الخروج فورًا من المرحاض بعد "شد السيفون".

4. تجنب استخدام مجفف الشعر لتجفيف اليد في المرحاض، نظرًا لأنه يُصدر هواءً ساخنًا، ما يؤدي إلى انتشار الجراثيم في الهواء.

5. يوصى بغسل يديك جيدًا قبل مسحها بمنشفة ورقية، لتجنب الاتصال المباشر بسطح المرحاض.

6. ينصح بإغلاق غطاء المرحاض قبل "شد السيفون"، لتجنب انتشار البكتيريا.

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