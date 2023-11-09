لن تتوقعه.. نوع خضروات يسيطر على السكري ويكافح السرطان ويقلل الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الخس هو أحد أشهر الخضروات الورقية، ويستخدم في العديد من الأطباق، مثل السلطات والسندويشات، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن، وفوائده الصحية عديدة.

وفيما يلي نرصد لكم فوائد الخس، وفق ما ذكر موقع "stylecraze".

الخس هو أحد أشهر الخضروات الورقية، ويستخدم في العديد من الأطباق، مثل السلطات والسندويشات، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن، وفوائده الصحية عديدة.

وفيما يلي نرصد لكم فوائد الخس، وفق ما ذكر موقع "stylecraze".

1. محاربة الالتهاب:

تساعد بعض البروتينات الموجودة في الخس مثل إنزيم الليبوكسيجيناز، في السيطرة على الالتهاب.

وقد تساعد الفيتامينات A وE وK أيضا على تقليل الالتهاب.

2. فقدان الوزن:

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الخس طعامًا مثاليًا لإنقاص الوزن هو سعراته الحرارية المنخفضة، بالإضافة إلى ذلك، يساعد على سد فجوة المغذيات الدقيقة وأيضا منخفض الدهون.

3. تعزيز صحة الدماغ:

الخس غني أيضًا بالنترات الغذائية، ويتم تحويل هذا المركب إلى أكسيد النيتريك في الجسم، وهو جزيء إشارات خلوية يعزز وظيفة بطانة الأوعية الدموية، ما يساهم على تقليل التدهور المعرفي والاضطرابات العصبية الأخرى المرتبطة بالشيخوخة .

4. يعزز صحة القلب:

يعتبر الخس مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك، وهو فيتامين ب الذي يحول الهوموسيستين إلى ميثيونين، ويمكن أن يؤدي الهوموسيستين غير المحول إلى تلف الأوعية الدموية وتراكم البلاك، ومن ثم إتلاف القلب.

كما يحتوي أيضًا على فيتامين C، الذي يقلل من تصلب الشرايين ويساعد في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية ويقوي الشرايين ويمنع النوبات القلبية.

و البوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم ويمنع أمراض القلب.

5. مكافحة السرطان:

تم ربط استهلاكه بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة، ويشير أحد التقارير الصادرة عن الصندوق العالمي لأبحاث السرطان إلى أن الخضروات غير النشوية كالخس يمكن أن تحمي من عدة أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان الفم والحنجرة والمريء والمعدة.

6. يقلل خطر الإصابة بمرض السكري:

الخس منخفض في الكربوهيدرات، ما يعني أنه لن يرفع مستويات السكر في الدم، كما أنه غني بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل الفيتامينات A وC، ما يجعله خيارًا رائعًا للمصابين بالسكري.

وأظهرت الدراسات أن الخس قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

7. يعزز صحة الرؤية:

يحتوي الخس على الزياكسانثين، وهو مضاد للأكسدة يعزز صحة البصر، ووجد أنه يمنع الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

كما تحتوي الخضراوات الداكنة مثل الخس على اللوتين والزياكسانثين اللذين يساعدان على تعزيز صحة الرؤية.

8. يعزز صحة الجهاز الهضمي:

الألياف الموجودة في الخس تعزز عملية الهضم وتمنع أمراض الجهاز الهضمي الأخرى مثل الإمساك والانتفاخ، كما أنه يخفف آلام المعدة ويعالج عسر الهضم.

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