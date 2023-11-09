للنساء.. هذا ما يحدث لجسمك عند ارتداء الملابس الداخلية طوال اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الملابس الداخلية هي جزء أساسي من خزانة ملابسنا، وبالنسبة للكثيرين قد يبدو قرار التوقف عن ارتداء الملابس الداخلية أمرًا صعبا، ولكن في بعض الأحيان، يؤدي عدم ارتدائها إلى تقديم العديد من الفوائد الصحية.

وفي هذا التقرير نفسر لكم لماذا قد لا يكون ارتداء الملابس الداخلية طوال الوقت هو الخيار الأفضل لصحتك، وفق ما أورد موقع "برايت سايد".

1. لا تدع منطقتك التناسلية تتنفس:

إذا كنتي من الأشخاص الذين يحبون ارتداء الملابس الداخلية المصنوعة من الدانتيل الصناعي، فقد ترغبين في إعادة النظر في هذه العادة.

على الرغم من أن الأقمشة الاصطناعية تبدو أكثر جاذبية من القطن، إلا أنها غير قابلة للتنفس وتحبس العرق والرطوبة حول الأعضاء التناسلية.

لذا إذا لم تمنحي نفسك فترة راحة من الملابس الداخلية بين الحين والآخر، فقد يتسبب مزيج العرق والرطوبة في تهيج الجلد وعدوى الخميرة والتهابات المسالك البولية.

2. رائحة الجسم الكريهة:

تحبس الألياف الصناعية العرق والبكتيريا داخل الملابس، وقد يؤدي هذا المزيج إلى رائحة كريهة للجسم.

ولتجنب هذه الرائحة القوية يجب محاولة تخطي ارتداء الملابس الداخلية من وقت لآخر، لأن هذا يسمح للعرق بالتبخر وتقليل الروائح.

3. تهيج الجلد:

التخلي عن الملابس الداخلية أحيانًا فكرة جيدة إذا كنت تعانين من تهيج أو احتكاك حول أعضائك التناسلية.

كما أن الملابس الداخلية الضيقة جدًا والمصنوعة من أقمشة صناعية يمكن أن تهيج الجلد الحساس وتعرضك للإصابة بالعدوى.

ولتجنب هذا الإحساس غير السار، حاولي ارتداء ملابس فضفاضة وتخطي الملابس الداخلية في بعض الأحيان.

4. قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالحساسية:

الملابس الداخلية تحتوي على الأصباغ الاصطناعية قد تسبب تهيجًا ونتوءات وطفح جلدي.

وإذا لم تمنحي نفسك استراحة من ارتداء الملابس الداخلية، فإن التعرض للمواد الكيميائية الموجودة في صبغات النسيج قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالتهابات أكثر خطورة.

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