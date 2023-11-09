كيف ظهرت ياسمين رئيس في المستشفى بعد إصابتها بوعكة صحية؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ اندلاع الحرب على غزة، والتي شنها الاحتلال الإسرائيلي، وتسببت في سقوط آلاف الشهداء، أخذت الفنانة ياسمين رئيس على عاتقها مسئولية الدفاع عن القضية الفلسطينية، من خلال حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التنديد بالاحتلال، ونشر المقاطع التي توثق المجازر في حق الأطفال الفلسطنيين، إلا أنه توقفت عن إثارة القضية إثر وعكة صحية تعرضت لها.

نقل ياسمين رئيس إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة مفاجئة

وخلال الساعات القليلة الماضية، تعرضت الفنانة ياسمين رئيس، لوعكة صحية مفاجئة شديدة، أدت إلى نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة القاهرة، دون صدور تفاصيل حول حالتها الصحية حتى الوقت الحالي.

ونشرت ياسمين رئيس، عبر خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورتين، من داخل المستشفى، ما أثار قلق متابعيها.

كيف ظهرت ياسمين رئيس بعد نقلها للمستشفى بسبب الوعكة الصحية

وعقب نشر «رئيس» للصور التي بدت فيها على فراش المرض، من داخل المستشفى، لم تخرج الفنانة للكشف عن إصابتها، بس عاودت مجددًا للدفاع عن القضية الفلسطينية على طريقتها، إذ نشرت صورة لاسمها ملفوف بالشال الفلسطيني الشهير، عبر خاصية «الاستوري».

نجاح ياسمين رئيس

وعلى الجانب الآخر، كانت ياسمين رئيس، قد حققت نجاحا كبيرا مؤخرًا، من خلال فيلم «أنا لحبيبي»، التى كانت تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى، لكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة.

وفيلم «أنا لحبيبي»، شارك في بطولته، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، تأليف محمود زهران وتحت قيادة المخرج هادي الباجوري.