ابنة عمرو دياب تفاجئ متابعيها مجددًا بعد حديثها عن فلسطين.. ماذا فعلت؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت جنا دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، محركات البحث خلال الأيام القليلة السابقة، عقب حديثها عن القضية الفلسطينية، تحديدًا بتنديدها بما يفعله الاحتلال الإسرائيلي، مدافعة عن الفلسطنيين والعرب، منددة بتحيز الإعلام الغربي، وما لبثت وتصدرت عناوين الأخبار بسبب حديثها الصريح والإنساني حول ما تعانيه فلسطين اليوم، إثر الاحتلال الغاشم.

ابنة عمرو دياب تفاجئ المتابعين مجددًا.. ماذا فعلت

وعقب أحداث فلسطين غادرت جنا دياب لندن حيث تعيش، وحضرت إلى مصر، في رحلة حاولت توثيقها منذ أن خطت بقدميها البلاد.

وشاركت جنا، متابعيها خلال الساعات الماضية، بمقطع فيديو من داخل شرفة شقة قديمة بشارع المعز، وتفاعل معها المتابعون بشكل كبير، حتى باتوا يتسائلون عن كونها شقة قديمة للهضبة أم لا؟.

وكانت جنا دياب، شاركت في بداية وصولها مقطع فيديو وهي بمنطقة المقطم، واصفة الامر بالعودة للمنزل.

وخلال الأيام القليلة الماضية، دعمت جانا دياب ابنة الهضبة، القضية الفلسطينية، من خلال صورة نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي على «انستجرام»، إذ تحدثت عن علاقتها بالفلسطنيين، واصفة إياهم بأنهم شعب يحارب منذ 1948، مدافعة عنهم وعن حقهم في الأرض، وعن العرب بوجه عام.

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