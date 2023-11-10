الامارات | «دلما» الإماراتي في «البحر الأحمر السينمائي»

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شكرا لقرائتكم خبر عن «دلما» الإماراتي في «البحر الأحمر السينمائي» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فيلم «دلما» للمخرج حميد السويدي، كأحد الأفلام الإماراتية التي سيتم عرضها خلال المهرجان. يذكرأن اختيار فيلم «دلما» من ضمن قرابة 140 فيلماً فقط سيتم عرضها في المهرجان، جاء من ضمن الآلاف من المشاريع السينمائية المقدمة، والذي يعكس الثقة الدولية في أعمال المبدعين الإماراتيين. كما أن فيلم «دلما» يعد أول فيلم إماراتي يحصل على منحة من الصندوق العربي لدعم الثقافة والفنون (آفاق)، والذي يتخذ من بيروت مقراً له.
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