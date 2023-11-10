الامارات | ممثلو هوليوود ينهون إضرابهم بـ «تفاصيل مذهلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل الممثلون واستوديوهات هوليوود الكبرى إلى اتفاق ينهي إضراباً شل القطاع السينمائي والتلفزيوني في الولايات المتحدة لأشهر، وكلف الاقتصاد الأميركي المليارات، على ما أعلنت نقابة الممثلين (ساغ-أفترا).

وأوضحت النقابة في بيان أن الإضراب سينتهي عقب التوصل إلى اتفاق جديد مدته ثلاث سنوات، وتُقدر قيمته «بأكثر من مليار دولار».

ومن المقرر أن تنشر النقابة تفاصيل الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنها أكدت أنه يتضمن «تفاصيل مذهلة»، إذ يشير تحديداً إلى زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور مع توفير ضمانات في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء، للمرة الأولى، نظام مكافآت خاص بإعادة عرض الأعمال عبر منصات البث التدفقي.

ولكي يستأنف النجوم البارزون والعاملون في القطاع عملهم في مواقع التصوير، يُفترض أن يوافق أعضاء النقابة، البالغ عددهم 160 ألفاً من ممثلين وراقصين وعاملين في مجالات أخرى على الاتفاق الجديد خلال عملية تصويت، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها إجراء شكلي. واحتفت أسماء كبيرة في هوليوود بإنهاء الإضراب. وكتبت جيمي لي كورتيس عبر «إنستغرام» «إن المثابرة تؤتي ثمارها!». وقال زاك إيفرون على هامش عرض أول لفيلم «أيرن كلو»: «أنا سعيد جداً لأننا توصلنا جميعاً إلى اتفاق»، مضيفاً «لنستأنف العمل، أنا سعيد جداً».

وكانت المفاوضات بين النقابة والاستوديوهات تجري بصورة شبه يومية خلال الأسبوعين الفائتين، وغالباً ما شارك فيها الرؤساء التنفيذيون لكل من «ديزني» و«نتفليكس» و«وارنر براذرز» و«يونيفرسال».

وكانت الحاجة إلى إنهاء الإضراب ملحة، فإلى جانب قلة من المشاهير، يعاني الممثلون العاطلون عن العمل صعوبات متزايدة لتغطية نفقاتهم.

وكانت الاستوديوهات أخرت إصدار أفلام ضخمة، مثل «دون: بارت تو»، والجزء المقبل من «ميشن إمباسيبل».