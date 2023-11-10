الامارات | «مهرجان الشيخ زايد» جاهز للتألق.. 112 يوماً من الفعاليات التراثية والثقافية والاحتفالات

شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان الشيخ زايد» جاهز للتألق.. 112 يوماً من الفعاليات التراثية والثقافية والاحتفالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتملت الاستعدادات لانطلاق «مهرجان الشيخ زايد» بمنطقة الوثبة بأبوظبي، المقرر افتتاحه يوم 17 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى التاسع من مارس 2024 على مدار 112 يوماً متواصلة، لاستقبال الزوار من المواطنين والمقيمين والسياح. ويحفل المهرجان الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ببرنامج تراثي ثقافي ترفيهي شامل، حيث عملت اللجنة المنظمة للمهرجان على تقديم نسخة مميزة متجددة.

مسيرة الاتحاد

وتأتي في مقدمة أهم فعاليات المهرجان الاحتفالات الوطنية «مسيرة الاتحاد» كأول وأهم فعالية وطنية، وتمثل أبرز الاحتفالات وأهمها، حيث تقدم المسيرة صورة تعكس الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة، كما تبرز الوحدة والتلاحم الوطني.

العيد الوطني

كما سيكون للاحتفال بالعيد الوطني برامج وأنشطة وفعاليات خاصة به تقدم وتشمل كل أرجاء المهرجان، بمشاركة شعبية ورسمية من كل الجهات الحكومية احتفالاً بهذا اليوم المجيد.

القرية التراثية

يمثل الجانب التراثي للمهرجان أحد أهم الفعاليات والأهداف فيه، حيث يعمل المهرجان على إبراز أوجه التراث الشعبي المختلفة عبر الصناعات اليدوية والحرف والفنون التقليدية، بهدف ربطها بالحاضر، وتعريف الأجيال بها، بكل ما تمثله من إبداع إنساني وتراث عريق لأبناء الوطن، إضافة إلى ما تشكله من عنصر جذب للزائرين.

والقرية بمكوناتها وفنونها وحرفها وأفرادها ستكون الوجهة المثالية الأولى للزوّار والسائحين، حيث تُتيح القرية الفرصة أمام الجميع للتعرف إلى التراث الإماراتي الثري والغني بكل أنواعه وأنشطته، حيث تتشكل القرية من البيئات الأربع للحياة القديمة في الإمارات.

جائزة للتميز الزراعي

ويحفل المهرجان وأقسامه بعدد كبير من المسابقات التي رصدت لها جوائز كبيرة، بعض هذه المسابقات موجه للأفراد، وبعضها موجه للأقسام والأجنحة، وبعضها موجه للتطوير والتنمية والرعاية، وتأتي في مقدمتها جائزة سمو الشيخ منصور للتميز الزراعي، وتأتي الجائزة من أجل تشجيع المزارعين ودعمهم، وتحفيز الأنشطة الزراعية المختلفة.

تيفان لوّل

يطلق المهرجان أكبر برنامج تلفزيوني للمسابقات، يحمل اسم «تيفان لول»، أي أيام زمان، وهو برنامج معني بالتراث الإماراتي بمختلف أشكاله المادية والمعنوية من فنون وأشعار والغاز وأهازيج وأمثال وألعاب شعبية وحرف يدوية، وغيرها، وسيقدم البرنامج جوائز قيمة للمشاركين، كما سيتم بثه على قنوات تلفزيون أبوظبي، وسيكون البرنامج إضافة جديدة لبرامج المسابقات ونوعيتها. هذا إضافة إلى مسابقات الأجنحة، ومسابقات القرية التراثية اليومية، وسحب الجوائز اليومية والأسبوعية التي يقدمها مهرجان الشيخ منصور للخيول العربية الأصيلة، واعتاد المهرجان أن يقدمها سنوياً.

فلاينيج كب

ولعشاق المرتفعات، يقدم المهرجان تجربة فريدة من خلال المطعم الطائر «Flying Cup»، وسيتمكن عشاق المرتفعات والتجارب الغريبة من تناول وجباتهم هم وأصدقاؤهم على ارتفاع كبير.

من الفعاليات الجديدة بالمهرجان سيجد عشاق البر والتخييم والأجواء الطبيعية فرصة سانحة للتجربة من خلال «قرية التخييم»، التي ستفتتح في 27 ديسمبر، وتتواصل أنشطتها وبرنامجها خلال شهر رمضان الكريم، في تجربة جديدة في نوعها ومضمونها وفكرتها.

مسيرة الحضارات

وسيعيش ويشهد الزوار استعراضات وفنون الدول والشعوب عبر مسيرة الحضارات التي وضعت لها اللجنة المنظمة برنامجاً رائعاً، يتيح الاستمتاع بفن كل دولة بشكل منفصل وكامل، مع مفاجآت هائلة من خلال مشاركة فنانين ومشاهير من هذه الدول، وستوالي اللجنة المنظمة الزوار ببرنامج هذه الزيارات في وقتها وعبر موقع المهرجان.

الشارع الصيني

أحد أبرز وأهم الفعاليات الجديدة في مهرجان هذا العام «الشارع الصيني»، حيث خصص المهرجان مساحة كبيرة في ساحته لتكون شارعاً صينياً حياً بكل تفاصيله وديكوراته وأفراده ومنتجاته.

ألعاب ترفيهية

تبقى مدينة الألعاب الترفيهية واحدة من أهم فعاليات المهرجانات، وتضم مدينة الألعاب التي تعد الأكبر والأضخم من نوعها في المنطقة عدداً من الألعاب المثيرة، وتقدم تجربة رائعة لعشاق المغامرات، تناسب الجميع، يضاف إليها بيت الرعب بكل ما يحمل من طرافة ومتعة.

رأس السنة وأرقام قياسية

يستقبل المهرجان العام الجديد 2024 بعدد من الفعاليات والعروض، التي ستصل ذروتها مع أول دقيقة في العام الجديد، حيث تنطلق الألعاب النارية والموسيقى والأغاني من كل أقسام المهرجان وأجنحته.

وسيشهد احتفال رأس السنة تسجيل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عبر مهرجان الألعاب النارية الذي سيستمر على مدار 40 دقيقة كاملة متصلة، وهو أكبر زمن يمكن عرضه.

مسابقات تراثية

أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان عن فعاليات الرياضات التراثية المتخصصة، التي تناسب تنوع ورغبات الزوار، ومن أبرز الفعاليات وأكبرها «سباق جائزة زايد الكبرى للهجن العربية الأصيلة»، ويحظى عشاق السيارات بمتابعة آخر ما توصل إليه مطورو ومعدلو السيارات من إضافات وتجديدات على هياكل وماكينات السيارات القديمة، إضافة إلى حديقة أبراج الأضواء، الألعاب الإلكترونية.

محمية النوادر

ومن أهم المفاجآت «محمية النوادر»، التي تتيح لزوار المهرجان التعرف إلى بعض نوادر الحيوانات والطيور، من خلال التواصل المباشر مع بعض تلك النوادر، والتقاط الصور التذكارية، ومشاهدة العروض المختلفة لمنطقة المحمية في المهرجان.

محمية النوادر عمل إنساني، سيتعرف من خلاله الزوار على جوانب من الحياة البرية، وعلى حياة هذه الحيوانات النادرة، وفي الوقت

نفسه هي دعوة إنسانية للحفاظ على الحياة البرية، وحماية هذه الكائنات من الانقراض والصيد الجائر.

قرية الأطفال

هي أول قرية مخصصة للأطفال بهذا الحجم والنوع، وستكون الوجهة العائلية المثالية للزوار عبر متعة التعلم واللعب، وتقدم القرية بيئة آمنة مريحة، يستمتع فيها الأطفال بالعديد من البرامج والفعاليات وورش العمل والاستكشاف.

وتسلّط القرية الضوء على مجموعة متنوعة من الأنشطة المناسبة للأطفال الصغار والمراهقين، بما يضمن حصول الجميع على وقت ممتع من خلال عروض شمولية، تجمع كل أفراد العائلة معاً.