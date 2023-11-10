الامارات | «امرأة الساعة» بـ 139 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت لوحة «امرأة الساعة» للرسام الإسباني بابلو بيكاسو لقاء 139 مليون دولار ضمن مزاد نظمته دار «سوذبيز» في نيويورك، في مبلغ يشكل رقماً قياسياً ثانياً لعمل خاص بالفنان الذي توفي عن 50 عاماً.

وداخل إحدى صالات «سوذبيز» في مانهاتن، لم تستغرق عملية المزايدة التي جرت عبر الهاتف سوى دقائق حتى بيعت اللوحة مقابل 139.36 مليون دولار بما يشمل الرسوم. وتصور اللوحة التي تعود إلى عام 1932 وقارنتها المسؤولة في دار «سوذبيز»، بروك لامبلي، بلوحة «موناليزا» لبيكاسو، إحدى شريكات حياة الفنان الإسباني، وهي الرسامة الفرنسية ماري تيريز والتر، وكان سعرها التقديري تخطى 120 مليون دولار.

وتعود هذه اللوحة إلى الثرية الأميركية إميلي فيشر لانداو، التي توفيت هذا العام عن 102 سنة، وتُعرض مجموعتها التي تضم أعمالاً لفيلم دي كونينغ ومارك روثكو وآندي وارهول للبيع في المزاد خلال أمسيتين في مانهاتن، وأشارت دار المزادات إلى أن اللوحة كانت معلقة في غرفة معيشة لانداو داخل منزلها في مانهاتن.

أما النسبة إلى مجموعة لانداو وحدها، فسبق أن حققت مبيعات بـ406 ملايين دولار ضمن مزادات من تنظيم «سوذبيز»، التي يملكها الملياردير الفرنسي - الإسرائيلي باتريك دراهي.

وبيعت خلال الأمسية أيضاً لوحة «علمان» للرسام التعبيري الأميركي، جاسبر جونز (93 عاماً) مقابل 41 مليون دولار، فيما بيعت لوحة «ضمان الحرف الأخير (الزعيم)» للرسام والمصور الأميركي إد روشا (85 عاماً) لقاء 39.4 مليون دولار. إلا أن أبرز ما بيع ضمن الأمسية كان لوحة «امرأة الساعة» لبيكاسو محققة أكثر من ثلث قيمة المبيعات.

وكانت ماري تيريز والتر «ملهمة بيكاسو الذهبية»، وقد التقاها عام 1927 في باريس عندما كان متزوجاً راقصة الباليه الروسية الأوكرانية أولغا خوخلوفا.

ويشكل الرقم الذي بيعت به «امرأة الساعة» ثاني أعلى مبلغ لعمل خاص ببيكاسو، فيما بات للرسام ما لا يقل عن ست لوحات تزيد قيمتها على 100 مليون دولار.

ورسم الفنان الإسباني والتر نفسها في لوحة «المرأة النائمة» (1934) التي ستُطرح في مزاد علني تنظمه دار «كريستيز»، التي تأمل في تحقيق مبلغ يراوح بين 25 و35 مليون دولار. وكانت دار «كريستيز» باعت عام 2021 لوحة «المرأة الجالسة قرب النافذة (ماري تيريز)» مقابل 103 ملايين دولار.