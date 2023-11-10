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الامارات | أول صور جوية لدولة الإمارات تتصدر كنوز «الشارقة للكتاب»

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور جوية لدولة الإمارات تتصدر كنوز «الشارقة للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ركن المقتنيات الثمينة، تستقر مجموعة من الصور الجوية باللونين الأبيض والأسود، داخل إحدى المقصورات الزجاجية، تثير فضول الزائر، ويصل سعرها إلى 125 ألف يورو.

الجناح الذي تتشاركه ثلاث مؤسسات متخصصة في مجال المخطوطات، هي «اقتناء الإماراتية»، و«إن ليبروس النمساوية»، و«فورَم الهولندية»، عرض صوراً تمثل أقدم خريطة للاتحاد بعد تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي المجموعة الوحيدة المتبقية من المسح الجوي الأصلي للدولة، إذ تعود إلى الفترة بين عامي 1975 و1977.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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