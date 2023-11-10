الامارات | أحمد مراد وماكس سيك يكشفان كواليس الكتابة للرواية والسينما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك كلٌّ من الروائي المصري أحمد مراد، والروائي الفنلندي ماكس سيك، اللذين تحولت أعمالهما لأفلام سينمائية حازت إعجاب الملايين، خبراتهما الطويلة في مجال الكتابة الأدبية ونصوص السينما والدراما، منطلقين من تجاربهما الشخصية في الكتابة، بدءاً من الفكرة حتى المراجعة والتحرير والنشر.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أدارتها د. مانيا سويد، تحت عنوان «كتابة السيناريو المستوحى من قصص الغموض والجريمة والإثارة»، ضمن فعاليات «مهرجان الإثارة والتشويق» الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، بالتزامن مع معرض الشارقة للكتاب.

وتطرق الكاتب الفنلندي ماكس سيك، مؤلف قصص الجريمة والإثارة الأكثر مبيعاً للحديث عن بداياته مع عوالم الكتابة والفن، قائلاً: «في سنٍّ صغيرة بدأت كتابة القصص والحكايات البسيطة، وحين كبرتُ عشقتُ التصوير. كنتُ آخذ كاميرتي وأصور المشاهد التي تدهشني، وحين صرت شاباً في الـ20، اتخذت قراراً أن أسلك درب الكتابة الأدبية».

توقف الكاتب أحمد مراد، صاحب الروايات الأكثر مبيعاً، عند مصدر الإلهام، وتجربته في الاستجابة للأفكار التي ترد إلى ذهنه، بالقول: «ثمة أفكار تظل تطاردني وتلازمني أينما ذهبتُ، هذه الأفكار هي ملهمتي في المقام الأول». وقال: «أجمل شيء للكاتب أن يتلقى آراء جمهوره، سواء الآراء السلبية أو الإيجابية، فالكاتب لا يكتبُ لنفسه، بل لجمهوره، والمهم نجاح العمل الذي تعبتُ على كتابته».

في ختام الجلسة أكد ماكس سيك أن لا قلق على مستقبل أدب الإثارة والجريمة، لأنه يؤمن أن الناس بحاجة دوماً لكل أنواع الترفيه.