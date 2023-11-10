3 أشخاص ممنوعون من تناول "العكاوي"- هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

العكاوي من الأكلات الشعبية المحببة والمفضلة لدى عديد من الأشخاص، نظرًا لأنها مصدر جيد للبروتين والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

لكن، على النقيض الآخر هناك أشخاص ممنوعون من العكاوي، لأنها تضر بصحتهم، وفقًا لما ذكرته شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365".

- مرضى القلب

نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، لذا يوصى هؤلاء المرضى بتجنب استهلاكها.

- الذين يعانون النقرس

تحتوي العكاوي على كمية عالية من البيورينات، وهي مادة تُزيد إنتاج حمض اليوريك في الجسم، ومن ثم تسبب تفاقم أعراض النقرس لدى الأشخاص المصابين بهذا المرض.

- مرضى الكوليسترول المرتفع

بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وهي نوع من الدهون يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

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