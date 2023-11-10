"أكل التمر في المنام".. دلالة على تحولات كبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشفت الدكتورة صوفيا زادة مفسرة الأحلام عن تفسير حلم أكل "التمر" في المنام ، وما دلالة ذلك الحلم وتأثيره في حياته.

لذا تفسر الدكتورة صوفيا زاده هذا الحلم، خلال برنامج "كلام هوانم"، المذاع على قناة صدى البلد 2.

وقالت: "رؤية الشخص وهو يتناول التمر في المنام دليل على قدوم الخير والرزق الوفير والاستقرار المادي وقدوم الأموال".

وتابعت: "كذلك يمكن أن يدل على تحقيق مشروع خاص وضخم بالنسبة بالرائي، فهو رمز للرزق".

وواصلت: "يدل التمر في الدين على أن ذلك الشخص قريب من الله وعلى خلق حسن".

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