كيف تتعامل مع طفلك حال تعرضه لأخبار حزينة دون أن تفزعه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الحياة مليئة بالأحداث السعيدة والحزينة، ومن الطبيعي أن يتعرض طفلك لأخبار محزنة في مراحل حياته، مثل التعرض لخبر وفاة شخص مهم في حياته، أو مرض صديق عزيز وغالي لديه.

كل هذه الأحداث التي تحيط به تؤثر عليه بشكل كبير، لذا يجب أن يكون الآباء على دراية كاملة بطرق التعامل مع أطفالهم حال التعرض لتلك الأزمات، دون أن تفزعهم، وهذا ما توضحه لنا الدكتورة إيمان عبدالله استشاري العلاقات النفسية والأسرية في السطور التالية.

وتقول لـ"الخليج 365" إن من الطبيعي منح الآباء أطفالهم بعضًا من الوقت للتعبير عن مشاعرهم، والبكاء والصراخ فإن هذا شيء طبيعي عند سماع أخبار سيئة.

وتواصل: "عليك أن تقول الحقيقة للطفل وتبتعد عن الكذب والخداع وتشرح له ما حدث في كلمات بسيطة وسهلة لتقبل الوضع، كما عليك أن تدعم طفلك في مواقفه الصعبة وتخبره أنك بجواره ولن تتخلى عنه".

وهناك نصائح يجب اتباعها تتمثل فيما يلي:

1- عليك أن تخبر طفلك أنه من الطبيعي حدوث أشياء سيئة، مثل رسوبه في الامتحان، وتخبره أنك تدعمه ويجب أن يحسن من نفسه.

2- عليك أن تظهر لطفلك أنك ايضًا تحزن لحزنه وتشاركه أحزانه وتخفف عنه.

3- عليك أن تشرح لطفلك أن ما حدث واقع ويجب أن يتقبله، ومع الوقت يتخطاه بكل الدعم.

4- كن صبورا مع طفلك لتخطي الأزمات التي تشعره بالحزن والألم.

واختتمت إذا وجدت صعوبة مع طفلك في تقبل الأوضاع السيئة والحزينة عليك بالحصول على دعم خارجي واستشارة طبيب نفسي مختص للتعامل معه لتخطي تلك المحنة.

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