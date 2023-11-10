خطر الجلطات بعد حبوب منع الحمل.. كم من الوقت يستغرق اختفاءه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حبوب منع الحمل هي وسيلة فعالة لمنع الحمل، ولكنها يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بجلطات الدم.

وبحسب ما جاء عبر صحيفة"مديكال إكسبريس"، تعد هذه النتائج الأولى من نوعها التي تقدم مثل هذا التأكيد حول أفضل توقيت لوقف وسائل منع الحمل، بحسب

وأجريت الدراسة في مستشفيات جامعة جنيف، وتساعد هذه النتائج الأطباء على توجيه المريضات قبل إجراء عمليات جراحية كبرى، أو من مررن بفترات طويلة من عدم الحركة.

وجمع الباحثون عينات دم من 66 امرأة تستخدم وسائل منع الحمل الهرمونية، في 6 نقاط زمنية قبل وبعد توقف النساء عن الاستخدام.. وتمت مقارنتها بعينات من 28 امرأة لا يستخدمن حبوب منع الحمل.

ووجد الباحثون أن علامات تخثّر الدم لدى مستخدمات حبوب منع الحمل انخفضت بنسبة 80%، في غضون أسبوعين من التوقف عن تناول وسائل منع الحمل، ثم بلغ الانخفاض 85% في غضون 4 أسابيع.

وبحلول الأسبوع الـ 12، كانت جميع علامات التخثّر لدى مجموعة حبوب منع الحمل مماثلة للمجموعة الضابطة.

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