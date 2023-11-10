7 أطعمة لا يفضل تخزينها في الفريزر.. تفقد جودتها وتواجه خطر التلوث

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع ازدحام الثلاجة بالمأكولات والمشروبات، والرغبة في الحفاظ على الأطعمة لفترات طويلة، تلجأ كثير من السيدات إلى تخزين بعض الأطعمة داخل الفريزر، حتى تتعرض للتجميد عند درجات الحرارة المنخفضة، بهدف حفظها عن التلف والفساد، غير أن هناك بعض الأطعمة تقل في صلاحيتها وجودتها داخل الفريزر، لأسباب مختلفة، بحسب مجلة «tomsguide» البريطانية.

اللبن

يعد اللبن من العناصر التي تحرص كثير من السيدات على تخزينها في الفريزر، وعلى عكس المعتقد فإن تلك العملية ليس جيدة على الإطلاق، إذ أن الحليب عند التجميد يميل إلى الانفصال والتكتل أثناء إذابته، خاصة إذا كان يحتوي على نسبة عالية من الدهون.

ولا يوجد أي ضرر صحي في شرب اللبن بعد تجميده، لأنه لن يفقد حالته الطازجة، ويمكن استخدامه في الطهي بدلا من تناوله، كما أن تجميد اللبن قليل الدسم يكون أفضل، كونه يصبح أقل تكتلا بعد فك التجميد.

البيض

كما أنه لا يمكن تخزين البيض المقشر في الثلاجة، فإن تخزين البيض بقشره بالفريزر يعرضه للتلف أيضا، لأن السائل الموجود بالداخل يتمدد فعليا عندما يتم تجميده، مما يتسبب في فتح القشرة من الداخل، وبالتالي تكون البيضة معرضة لخطر التلوث، لأنها تصبح مكشوفة.

والطريقة الوحيدة التي يمكن تخزين البيض بها في الفريزر دون أن يتعرض للتلوث هي إزالة القشرة وضربها قبل تخزينها في حاوية محكمة الإغلاق أو كيس تخزين الفريزر.

الجبن

الأجبان باعتبارها جزء من منتجات الألبان، فهي تشترك معها في ضرورة الاحتفاظ بها خارج الثلاجة، وكما هو الحال مع الحليب، إذ يمكن أن يؤدي تجميد الجبن إلى تغيير قوامه، وبالتالي يصبح جافا ومتفتتا وغير جاذب بشكل عام للأكل.

وتواجه الأجبان الطرية على وجه الخصوص، مثل الجبن الكريمي أو الجبن القريش، صعوبة في التجميد لنفس السبب مثل اللبن، إذ يمكن أن تتكتل.

الطعام المعلب

من الضروري التخلص من علب الطعام المعلب ووضعه بعلبة أخرى محكمة الغلق قبل حفظ محتوياتها في الفريزر، إذ أن فتح هذه العبوات أو العلب يبقيها مفتوحة، ويتمدد السوائل بداخلها لخارج المكان التي فتحت منه، مما يتركه مفتوحا للبكتيريا والتلوث تماما مثل البيض المقشر.

اللحوم المذابة

إذا كنت قد قمت بالفعل بتذويب اللحوم مرة واحدة من قبل، فليس من الجيد إعادتها إلى الفريزر مرة أخرى، في حين تؤكد وزارة الزراعة الأمريكية، بأنه بمجرد إذابة الطعام في الثلاجة، فمن الآمن إعادة تجميده دون طهيه، غير أن اللحوم ستفقد كثير من رطوبتها أثناء ذوبان التجميد، ما قد يفسد الملمس إذا أعيد تجميده.

المايونيز

المايونيز من أنواع الصوصات المميزة، التي تضفي طعما شهيا على المأكولات والساندوتشات، لكن الرغبة في حفظها لفترة طويلة بوضعها في الفريزر تجعلها تنفصل عندما تذوب، مما يؤدي إلى ملمس سميك ومتخثرة، ورغم إنه آمن تماما للأكل، لكن قوامه لن يكون فاتح للشهية.

وللتخلص من هذا العيب يمكن دمج المايونيز مرة أخرى باستخدام الخلاط كهربائي، وقد يكون هناك حاجة لوضع القليل من الماء، لاستعادة القوام المطلوب مرة أخرى.

الخيار والخضروات المائية

الفاكهة والخضروات التي تحتوي على كثير من الماء، مثل الخيار أو البطيخ أو الخس، يصعب الاحتفاظ بها في الفريزر، لأن محتوى الماء سيتحول إلى ثلج أثناء تجميده، ثم يذوب أثناء إذابة الجليد، ما يؤدي إلى تبلل الطعام، مثل الخيار الذي يفقد «قرمشته» ولا يصبج جذابا.