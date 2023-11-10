الآيلاينر "الغرافيك".. لمسة عصرية وجريئة على مكياجك

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

في عالم الموضة، يتغير الاتجاه كل عام، ولكن هناك بعض الأشياء التي تبقى دائمًا رائجة، مثل الآيلاينر، الآيلاينر هو أحد أهم أساسيات المكياج، فهو يمنح عينيك مظهرًا أكثر حدة وإبرازًا، ويجعلك تبدين أكثر جمالًا وجاذبية.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الآيلاينر يتخذ هذا الموسم شكل المستطيل، عوضا عن الجناح الرفيع، ليمنح العيون إطلالة جذابة تخطف الأنظار، لاسيما عند استعمال آي لاينر يتألق بأحد الألوان الزاهية كالبنفسجي.

وعن كيفية تطبيق الآيلاينر الغرافيك، أوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن وضع شريط لاصق على شكل مستطيل حول العين "كقالب"، ثم ملء هذا النطاق باستخدام الآيلاينر باللون المرغوب.

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