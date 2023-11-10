النقرس.. التغذية السليمة للسيطرة على المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

النقرس هو مرض يتسبب في تراكم حمض اليوريك في الجسم، مما يؤدي إلى حدوث التهابات وألم في المفاصل، وغالبًا ما يصيب مفصل إصبع القدم الكبير.

قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إنه يمكن لمرضى النقرس تخفيف متاعبهم من خلال التغذية السليمة، حيث ينبغي الابتعاد عن الأطعمة المحتوية على "البيورين"، وهي المادة، التي يحولها الجسم إلى حمض البوليك المسبب لمتاعب النقرس، والمتمثلة في التهابات مؤلمة في المفاصل والعظام.

وأوضحت الجمعية أن الأغذية المحتوية على البيورين، هي اللحوم والنقانق وأنواع معينة من الأسماك مثل الرنجة والسردين، بينما ينبغي تناول العدس باعتدال لاحتوائه على البيورين أيضاً.

وأضافت الجمعية أن النظام الغذائي السليم لمرضى النقرس، يقوم على الخضراوات والفواكه الطازجة والحبوب والبطاطس، بالإضافة إلى البيض ومنتجات الألبان.

سوائل كافية

ومن المهم أيضاً شرب السوائل على نحو كاف، بمعدل يبلغ 3 لترات يومياً، حيث يساعد شرب السوائل بكثرة على طرد حمض البوليك من الجسم عبر التبول.

وينبغي على مرضى النقرس الابتعاد عن العصائر المحتوية على سكر الفاكهة "الفركتوز"، وكذلك البيرة، نظراً لأنها ترفع نسبة تركيز حمض البوليك في الدم.

وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن لمرضى النقرس شرب الشاي والقهوة باعتدال.

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