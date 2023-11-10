طريقة عمل كيكة القهوة في دقائق.. تكلفة بسيطة والطعم حكاية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكيك من أشهى وأسهل الوصفات، التي تحرص على إعدادها كثير من النساء، فمن خلال مكونات بسيطة موجودة بمطبخك يمكنك الحصول على فطار رائع وخفيف صباحا أو تحلية مناسبة مع الشاي بعد الظهيرة.

والكيكة من الأطعمة التي يقبل عليها الصغار والكبار، وهناك عديد من الطرق لإعدادها بأطعمة مختلفة مثل كيكة البرتقال والفانيلا والشيكولاتة، بالإضافة إلى كيكة القهوة، التي احتلت مكانة مميزة بين مختلف الأنواع، لمذاقها المميز واللذيذ ورائحتها المنعشة، خاصة عند تناولها في الصباح، للحصول على قدر من النشاط واليقظة.

طريقة عمل كيكة القهوة

فيما يلي يقدم مطبخ هن وصفة سهلة وسريعة لكيكة القهوة على طريقة الشيف غادة محمد سعيد في كتابها «أشهى الوصفات»

مقادير كيكة القهوة:

- كوب زيت.

- كوب سكر.

- كوب حليب.

- 4 بيضات.

- 2 ملعقة قهوة.

- 2 كوب دقيق.

- 2 ملعقة طعام بيكنج بودر.

طريقة عمل كيكة القهوة

- تخلط جميع المقادير السابقة ما عدا الدقيق والبيكنج بودر في الخلاط، حتى يمتزج الخليط.

- إضافة الدقيق والبيكنج بودر إلى الخليط، ويحرك بواسطة ملعقة خشبية.

- وضع الخليط بصينية مدهونة بالزيت.

- نضع الصينية بالفرن لمدة 45 دقيقة، على درجة حرارة 350 درجة.

- تخرج الصينية من الفرن وتقطع وتقدم مع ديكور جميل وبالهناء والشفاء.