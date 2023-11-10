خرف مرض باركنسون.. نصائح للوقاية والتعامل مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يتميز هذا النوع من الخرف بحدوث تدهور تدريجي في القدرات الذهنية، مثل الذاكرة والتفكير وهو مرض عصبي يحدث بسبب موت الخلايا العصبية المسؤولة عن إنتاج الدوبامين.

وتتمثل أعراضه في الارتعاش في أثناء السكون وتيبس العضلات وتباطؤ الحركة، وخللاً بوضعية الجسم وعدم اتزان المشية والميل إلى السقوط.

وأضافت الجمعية أن نقص الدوبامين في المخ يؤثر بالسلب على القدرات المعرفية لدى المريض، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال الأعراض التالية:

- مشاكل الانتباه والتركيز والذاكرة

- تباطؤ التفكير وردة الفعل

- تغيرات على الشخصية والسلوك والمزاج

- مشاكل في الكلام

- مشاكل في التوجه المكاني

- متاعب نفسية مثل المخاوف والهلاوس والاكتئاب

وينبغي استشارة طبيب الأعصاب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن الشفاء من خرف "باركنسون"، إلا أنه يمكن التخفيف من حدة الأعراض من خلال العلاج الدوائي مثل الأدوية النفسية والعلاج غير الدوائي، مثل تمارين العلاج الطبيعي وتمارين اللياقة الذهنية.

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