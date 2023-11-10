البرقوق.. فاكهة الصيف الرشيقة والصديقة للقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

البرقوق فاكهة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وهي من الفواكه الصيفية التي تتميز بألوانها الزاهية وطعمها الحلو ويعتبر البرقوق مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم.

وبحسب ما جاء عبر مجلة المعنية بالصحة والجمال أن البرقوق يمتاز بأنه قليل السعرات الحرارية، كما أنه غني بالألياف الغذائية، التي لا تساعد على تنشيط عملية الهضم فحسب، بل تعمل أيضاً على إطالة الشعور بالشبع، وبالتالي الحد من نوبات الجوع الشديد، ما يساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

صديق القلب

وأضافت "فرويندين" أن البرقوق يعد صديقاً للقلب، حيث إنه يعمل على خفض ضغط الدم والكوليسترول، ما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يعد البرقوق غنياً بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E، والتي تحارب شيخوخة البشرة وشحوبها لتمنحها مظهراً ينبض بالشباب والحيوية.

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