أطفال فلسطينيون يبكون داخل روضة للصغار بسبب القصف (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعددت الصور المأساوية التي تدمي القلوب بمرور كل يوم على الفلسطينيين، فلا تزال المأساة مستمرة باستمرار عمليات قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة على مدار أكثر من 30 يومًا متواصلة، واستهداف آلاف الضحايا أكثرهم من النساء والأطفال.

بكاء أطفال فلسطينيين بسبب عمليات القصف

وتوثيقًا للمشاهد المأساوية التي يعيشها الفلسطينيين بسبب استمرار الحرب وقصف العدوان الإسرائيلي، نشرت الصفحة الرسمية لـ«تلفزيون فلسطين» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو مؤثر لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين وهم يبكون بسبب خوفهم من القصف جراء سماع دويه في مخيم جنين.

وظهر الأطفال في عمر الزهور وهم يبكون بشدة داخل روضة للأطفال في مخيم جنين بعد سماعهم أصوات قصف بالمنطقة، فيما حاولت إحدة المعلمات بالمكان تهدأتهم.

كيف يتأثر أطفال فلسطين بالقصف الإسرائيلي؟

تأثيرات نفسية صعبة يتعرض لها أطفال فلسطين وسط عمليات القصف المستمر، حسبما أوضح الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، خلال تصريحات سابقة لـ«هن»، لافتًا إلى أن الأطفال الفلسطينيين اعتادوا تلك المشاهد، لنشأتهم وعيشهم في عهد الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يتعايشون مع الموقف، لأنه ليس فرديًا بل يمس شعبًا بأكمله: «الناس هناك متعايشة، عشان كدا كلهم بيدعموا بعض وبيساعدوا بعض».

أما بشأن الأعراض النفسية التي قد تظهر عليهم، أشار أستاذ الطب النفسي إلى أن الأطفال قد يصابوا باضطرابات في النوم والأكل، لكنه فيما بعد وبعد انتهاء تلك الأحداث قد يتطور الأمر للإصابة باضطرابات ما بعد الصدمة، التي يتم خلالها استعادة الذكريات السيئة.