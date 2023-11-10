هذا ما يحدث لك إذا توقفت عن تناول الحلويات

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت أخصائية التغذية الروسية الدكتورة يلينا سولوماتينا إن استبعاد السكر والحلويات تماما من النظام الغذائي يضر بالصحة كثيرا، وقد يؤدي إلى الوفاة.

وأضافت: "أن الجلوكوز الذي يحصل عليه الجسم مع الأطعمة التي نتناولها مهما لجسم الإنسان"، وفق ما ذكرت "وكالة أنباء نوفوستي".

وتابعت: "لا يمكننا البقاء على قيد الحياة فترة طويلة من دون السكر، لأنه يحسن استيعاب المعلومات ويزود الجسم بالمواد المغذية ويساهم في عمل الدماغ بصورة جيدة مثل الساعة بفضل الجلوكوز الذي يدخل إلى الجسم.

وتشير الخبيرة، إلى أنه على الرغم من أهمية السكر، يجب الانتباه وعدم الإفراط في استهلاكه، أي يجب تناول الحلويات والأطعمة الأخرى ذات مؤشر نسبة السكر في الدم (المؤشر الجلايسيمي GLYCEMIC INDEX)‏ المرتفع باعتدال.

كما يجب ممارسة أي نوع من الرياضة المنشطة بانتظام من أجل حرق السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم في الوقت المناسب.

وتوضح الخبيرة العواقب الخطيرة الناجمة عن استبعاد السكر بجميع أشكاله من النظام الغذائي.

وتقول: "يضطر الجسم حتى النهاية إلى الحصول على الجلوكوز الاحتياطي الذي يملكه، وعند التخلي تماما عن السكر فترة طويلة لا يموت الإنسان مباشرة، بل أولا يستهلك مخزون السكر من الكبد والعضلات وبعدها يأتي دور الدهون والبروتينات".

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