عادات غذائية خاطئة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - قال أخصائي التغذية الدكتور أليكسي كابانوف، أن هناك عادات غذائية خاطئة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وتعد التغذية السليمة هي العامل الذي يساعد على مقاومة السرطان وعواقب النظام الغذائي غير المتوازن، بما فيها زيادة خطر الإصابة بورم خبيث، وفق ما ذكرت "وكالة أنباء نوفوستي".

وأضاف: "لا يمكن القول إن تناول أطعمة معينة ضار، لأن الأمر يتعلق بأسلوب الأكل، لكن يمكننا التمييز بين نوعين من الأغذية التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان: "النظام الغذائي الغربي" و"النظام الغذائي للفقراء".

ويشير الخبير إلى أن "النظام الغذائي الغربي" يتميز بتناول كمية كبيرة من منتجات اللحوم والأطعمة المشبعة بالدهون الحيوانية، بالإضافة إلى الإكثار من الملح والسكر، وقلة الألياف الغذائية التي تدخل إلى الجسم. أما "النظام الغذائي للإنسان الفقير" ويتميز بكثرة المنتجات غير المكلفة والخاضعة لمعالجة شديدة: الوجبات السريعة والنقانق والأطعمة المصنعة ومنتجات الألبان منخفضة الجودة. وكلا النظامين الغذائيين، هما طريق مباشر لمشكلات صحية.

عوامل الخطر الآخر وفقا له، هو أي أسلوب غذائي يؤدي إلى زيادة الوزن. مشيرا إلى أن الإكثار من تناول الحلويات والمشروبات الغازية والمعجنات مع قلة الحركة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

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