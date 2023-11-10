الامارات | طبيب ينسحب من غرفة العمليات بمنتصف الجراحة.. بسبب عدم تقديم الشاي!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في واقعة تسببت بغضب وتحقيق، انسحب طبيب من غرفة العمليات بمنتصف عمل جراحي؛ بسبب عدم تقديم الشاي له من قبل موظفي المستشفى.



ووفقاً لتلفزيون NDTV وقع الحادث في المركز الصحي المحلي في ناجبور (الهند) في الثالث من الشهر الجاري، حين انسحب طبيب في مستشفى حكومي من غرفة العمليات في منتصف عمل جراحي كان يقوم به محتجاً بعدم تقديم الشاي له.

وكان جدول الطبيب لذلك اليوم يشمل ثماني نساء يجرين عمليات جراحية، وبعد أن أنجز عمليات لأربع منهن، وخدر الطاقم الأربع الباقيات، طلب الطبيب - الذي يُدعى تيجرانغ بهالافي - كوباً من الشاي من موظفي المستشفى. وعندما لم يتم تلبية طلبه، غادر غرفة العمليات بشكل غير متوقع دون إجراء العمليات المتبقية.

وعندها اتصلت إدارة المستشفى بالمسؤول الطبي بالمنطقة بعد رحيل الدكتور بهالافي، فتم إرسال طبيب آخر لإجراء بقية العمليات الجراحية للنساء اللاتي تم تخديرهن. وأمرت إدارة المنطقة بإجراء تحقيق في الأمر.

وخلال اتصال هاتفي مع المحطة التلفزيونية؛ قالت المسؤولة الحكومية سمية شارما إنه تم تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في القضية. وسيتخذ الإجراء المناسب ضد الطبيب بناءً على تقرير اللجنة.

وأضافت شارما «لقد أمرت بإجراء تحقيق فوري وتم تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء له. هذا أمر خطير جداً. إذا ترك الأطباء مثل هذه العمليات من أجل الشاي، فيجب اتخاذ إجراء ضد هؤلاء».