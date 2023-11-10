من فعله يجاور الرسول في الجنة.. عمل مستحب لا تهمله يوم الجمعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يوم الجمعة من الأيام المباركة، بل أكثرها بركة، ووصفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بأنه خير أيام الأرض، لذا يحرص المسلمون خلاله على الحفاظ على سُنن الرسول الكريم، والالتزام بتأدية الفروض والسنن المباركة، والإكثاار من الدعاء المستجاب -بإذن الله-، والأعمال الصالحة.

قراءة سوة الكهف، والصلاة على سيدنا محمد، والدعاء في بعض الأوقات بعينها، من الأمور المستحبة في يوم الجمعة للفوز بالثواب.

عمل يقربك من الرسول في الجنة

هل هناك سُنة بعينها تضاعف الحسنات والثواب؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، مشيرة إلى الفضل الكبير للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يوم الجمعة وليلتها؟

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

قالت «الإفتاء» عبر موقعها الرسمي، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعل مأمور به شرعًا على العموم، والإكثار منه يوم الجمعة وليلتها من آكد المستحبات، فهو أفضل الأيام، وليلته أفضل الليالي، لاختصاصهما بتضاعف الحسنات إلى سبعين على سائر الأوقات، ولكون ذلك إشغال الوقت الأفضل بالعمل الأفضل وهو الأكمل والأجمل، ولكون يوم الجمعة سيد الأيام فيصرف في خدمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام.

واستندت دار الإفتاء، لقول رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُمْ صَلَاةً عَلَيَّ، أَلَا فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ»، ويوم الأزهر هو ما وصفه الإمام الشافعي، قائلًا: يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة.

8 سنن مستحب فعلها يوم الجمعة

ذكرت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 8 أنواع من السنن المستحبة، التي يوصى دائمًا بتنفيذها يوم الجمعة، والالتزام بها وتعويد الأبناء على فعلها.

- الاغتسال.

- التطيب.

- لبس الجميل.

- استخدام المسواك.

- تحري ساعة الإجابة.

- الدعاء والصلاة على النبي.

- قراءة سورة الكهف.

- التبكير إلى المسجد.