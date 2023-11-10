حورية فرغلي تتحدث عن معاناتها في آخر عملية بأنفها: يا رب ما يكتب الوجع لحد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة حورية فرغلي، متابعي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بصورة جديدة لها، بدت وهي في أشد الحاجة للدعاء خلال استعدادها للخضوع لآخر عملية جراحية في أنفها.

وظهرت حورية فرغلي وأنفها متصلة ببعض الخراطيم والأنانبيب الطبية، مع آثار جراحة، مدونة: «هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي، أصمت وفي داخلي ألف وجع، لا أشكو لأحد، الكتمان هو رفيقي للأبد، يا رب ما يكتب لحد الوجع يا رب»، متابعة: «آخر عمليه اللهم لك الحمد، أصعب وجع أنك تكون لوحدك في الوجع».

حورية فرغلي تواجه 9 أورام

خلال الأشهر الماضية، كشفت حورية فرغلي، معاناة بدأت معها منذ سنوات، قبل خضوعها لعملية جراحية أزالت خلالها مجموعة من الأورام، بالإضافة إلى استئصال الرحم وعنقه، وفقا لما كشفته في تصريحاتها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المعروض عبر شاشة «ON E».

وأكدت حورية، معاناتها لسنوات مع المرض، حتى وصلت إلى استئصال للرحم، والحرمان من الإنجاب، موضحة أنها عانت من مشكلة النزيف خلال الـ6 أعوام الأخيرة، فضلا عن قلة نسبة الهيموجلوبين بجسدها، ما دفعها لإجراء العملية في النهاية، «أنا بقالي 6 سنين النزيف غير طبيعي، والهيموجلوبين 3، وأنيميا غير طبيعية، بابا لما شاف كده لأن أبويا جراح، راح مكلم الدكتور فقاله هاتهالي».

وتابعت: «بابي ضحك عليا قالي نص ساعة هتروحي بالمنظار وهترجعي، روحت المستشفى عملولي تحاليل وأشعة، ودخلت عمليات على طول، قالولي كانوا 9 أورام، والعملية بدل ما أخدت ساعتين أخدت 4».