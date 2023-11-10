بعد تحسن حالتها الصحية.. لماذا غيرت حنان مطاوع وصيتها 3 مرات؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد أشهر من المعاناة مع المرض والتعافي منه، عقب إجراء عملية جراحية صعبة، تحدثت الفنانة حنان مطاوع عن تلك الفترة الصعبة في حياتها، بداية من التشخيص الخاطئ للأشعة الذي جعلها تسير بعيداً عن العلاج الصحيح، حتى التعافي الذي أدركت بعده قيمة الحياة أكثر، وغيرت وصية الطفولة التي لم تكشف تفاصيلها، وجعلت وصيتها مرتبطة بابنتها، جاء ذلك خلال حلولها ضيفة أمس، في برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة «ON».

وصية حنان مطاوع

استعادت حنان مطاوع ذكريات فترة مرضها والعملية الجراحية التي كتبت قبلها وصية خاصة بابنتها، إذ قالت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» على قناة ON: «كتبت وصيتي من وأنا صغيرة، بس كل فترة بجددها، عشان اتجوزت وحساباتي اختلفت، جيت خلفت وحساباتي اختلفت، وهكذا، مكتبتهاش وأنا صغيرة أوي ده بعد الـ25، وكنت وقتها محوشة مبلغ 1000 جنيه، كنت شايفة أنه ياما هنا ياما هناك».

وتابعت: «وقتها كتبت أن الحاجة اللي مربياني تاخد جزء، وصحباتي في المدرسة اللي فضلوا معايا يتوزع عليهم كل واحدة 100، كانت حاجة تضحك»، وبخفة ظل وصفت ما تفعله منذ صغرها بإنها تصرفات مقلقة لوالدتها وتشعر أحيانا أنها سوداوية، لكن في نفس الوقت هي تدرك إن للحياة رحلتين، وتحلم دائما بالغد الأفضل.

ماذا قالت عن مرضها؟

روت حنان مطاوع، خلال اللقاء، أنا التشخيص الخاطئ لمرضها، والتسرع في الحزن والقلق قبل حتى زيارة الطبيب والتأكد منه، فقد أظهرت الأشعة إن هناك ورمًا وهو ما قلب حياتها وزوجها لحزن وقلق، ولم تر في الحياة وقتها سوى ابنتها، وأخذت نتيجة التحليل على أنها التشخيص النهائي: «فترة مرضي كانت صعبة جدا، وشُخصت خطأ في البداية، وأمير زوجي انهار، بسبب هذا التشخيص، فقد شخصت أنه ورم، لكن عندما ذهبنا للطبيب شخص التشخيص المظبوط، وأنا بالمناسبة قبل العملية، كنت غيرت وصيتي وخليتها لبنتي».