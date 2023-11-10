أعراض الإنفلونزا تكشف إصابة مراهقة بمرض خطير.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اعتقدت مراهقة تدعى "مادي إليبي" أنها مصابة بالأنفلونزا ولكنها اكتشفت أنها تعاني من حالة مدمرة.

وبدأت تشعر البالغة من العمر 18 عامًا من مدينة فارنهام ببريطانيا، بالتعب لأول مرة أثناء إجازتها في السويد، لكنها تجاهلت أعراضها على أنها إنفلونزا.

وعانت من السعال قبل أشهر من تشخيص إصابتها "بسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين"، وهو نوع نادر يصيب العقد الليمفاوية، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفي البداية، أعطاها الأطباء المضادات الحيوية ووضعها على أجهزة الاستنشاق، لكنهم لم يمنعوا السعال، وسرعان ما بدأت تلاحظ خدرًا أسفل ذراعها وتورمًا في عظمة الترقوة.

لذا لجأت إلى الإنترنت للتحقق من أعراضها، وبعد ذلك ذهبت مرة أخرى للطبيب.

وقالت مادي: "لقد فعلت ما يفعله معظم الأشخاص وبحثت عن الأعراض التي أعانيها في محرك البحث جوجل".

وتابعت: "كانت الكتلة التي وجدتها على عظمة الترقوة غير عادية، لأنها كانت دائمًا واضحة".

وأضافت: "‌‌ذهبت للتحدث مع أختي الكبرى وقلت لها أعتقد أنني مصابة بالسرطان".

ويتطور هذا السرطان في الجهاز اللمفاوي، وهو عبارة عن شبكة من الأوعية والغدد المنتشرة في جميع أنحاء الجسم، ويؤثر على خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض، وتشمل العلامات المبكرة تورمًا غير مؤلم في العقدة الليمفاوية والرقبة والإبط والفخذ.

وبمجرد أن بدأت كتلة مادي في النمو، ذهبت لرؤية الطبيب مرة أخرى الذي أرسلها لإجراء تصوير بالأشعة السينية للرقبة والموجات فوق الصوتية.

وبدأت الطالبة تتلقى العلاج الكيميائي في مستشفى مقاطعة رويال ساري ونظمت جلساتها وفقًا لجدولها الدراسي.

وتم تشخيصها بالمرحلة الرابعة، ما يعني أن السرطان قد انتشر إلى أعضاء أو عظام أخرى.

وأوضحت: "قررت الاستمرار في الكلية وحلقت شعري وارتديت باروكة وتظاهرت بأنني قد قصصته، وكان لدي قسطرة خطية، لذا كنت أرتدي أكمامًا طويلة طوال الوقت".

واستكملت: "كان الأمر جيدًا عندما بدأت العلاج الكيميائي وكنت أتناول حوالي 30 كبسولة يوميا".

وبعد الانتهاء من علاجها الكيميائي نظمت مادي حفل عيد ميلادها وأعلنت لبقية أصدقائها أنها كانت تخضع لعلاج السرطان، وأخيراً حصلت على الشفاء الذي طال انتظاره.

وللأسف وجدت المراهقة كتلة أخرى في عظمة الترقوة، وسيتعين عليها الخضوع لعلاج كيميائي ومناعي مكثف مجددا وقضاء فترات طويلة من الوقت في المستشفى، لزراعة الخلايا الجذعية.

وبعد عامين من تشخيص حالتها، أصبحت خالية من السرطان مجددا، وسوف تحصل على فحوصات كل ثلاثة أشهر لمدة عام وستة أشهر لمدة ثلاث سنوات بعد ذلك.

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