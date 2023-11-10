تقي من الجلطات والسرطان.. تناول هذا النوع من الفاكهة يخفض الكوليسترول بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في موسمها، تنتشر فاكهة الكاكا بشكل كبير في جميع أنحاء مصر، ولها لون برتقالي جميل.

ومذاق لذيذ، وتعد الكاكا من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة.

وتقول الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية والسمنة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، الكاكا من الفاكهة اللذيذة لدى العديد من الأشخاص، وتحمل الكثير من الفوائد الصحية.

وأشارت إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي وفيتامين أ، والألياف الغذائية وكذلك مضادات الأكسدة.

وأضافت استشاري التغذية خلال حديثها قائلة: "الكاكا تعزز صحة المناعة في الجسم، لأنها غنية بفيتامين سي.

وأكدت على أنها تحمي من السرطان لأنها غنية بمضادات الأكسدة، وتحسن الرؤية لأنها تحتوي على فيتامين أ ، كما تعزز صحة الأمعاء والهضم، لكثرة الألياف بها.

وأيضًا تحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب والكوليسترول الضار، وتوسع الشرايين وتقي من تجلط الدم، وتطرد السموم خارج الجسم.

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