الامارات | طبيب جنوب إفريقيا الشهير.. نصاب على «تيك توك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعدما خدع ما يقارب 300 ألف متابع على منصة «تيك توك» بكونه طبيب، قامت السلطات في جنوب إفريقيا بإلقاء القبض على ماثيو لاني، بتهمة انتحال صفة طبيب وتقديم المشورة الطبية دون أن يكون لديه أي شهادات علمية.

وارتفع ماثيو البالغ من العمر 27 عامًا إلى شهرة الإنترنت عندما بدأ يدعي أنه أحد أصغر الأطباء في جنوب إفريقيا. وغالبًا ما كان يخبر أتباعه أنه كان شخصًا عبقريًا إلى حد ما، حيث تخطى عدة درجات في المدرسة الثانوية للتخرج في سن 16 عامًا، قبل الالتحاق بجامعة ويتس لدراسة الطب. وكثيراً ما كان يصور نفسه وهو يقوم بدوريات في المستشفيات مرتدياً ملابس بيضاء ويضع سماعة طبية حول رقبته، مدعياً أنه في طريقه لرؤية المرضى وحتى أنه قدم النصائح الطبية لمتابعية، أو وصف لهم الأدوية.

ورغم أن ماثيو لم يكن أول طبيب يفعل ذلك من أجل بناء جمهور عبر الإنترنت، لكن المشكلة كانت في أنه لم يكن طبيبًا على الإطلاق.



وفي الشهر الماضي، أُلقي القبض على ماثيو داخل مستشفى هيلين جوزيف في جوهانسبرغ، وكان حينها كان يرتدي قناعًا جراحيًا على وجهه، وسماعة طبية حول رقبته. وتبين أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يتنكر فيها كطبيب في المستشفى أمام جمهوره عبر الإنترنت، كما يتضح من بعض مقاطع الفيديو الخاصة به، ولكن كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها القبض عليه.

وأوضح متحدث باسم وزارة الصحة في غوتنغ: «لقد دخل سابقًا إلى نفس المنشأة لتنظيم محتوى مضلل بحجة أنه طبيب مؤهل». وبعد القبض عليه مباشرة، طلب نجم «تيك توك» الذهاب إلى الحمام، حيث حاول الهروب من نافذة صغيرة فيه، لكن الحراس أدركوه قبل نجاحه في الفرار.

وتبين فيما بعد أن الشكوك بادعاءات الشاب كانت بدأت منذ بعض الوقت، إذ ذكرت صحيفة «إندبندنت أونلاين» الجنوب أفريقية أن «تيك توك» قام مؤخرا بحظر حسابه بعد أن أنكرت جامعة «ويتواترسراند» ومجلس المهن الصحية في جنوب إفريقيا أن يكون ماثيو لاني طالبًا أو عضوًا لديها. ولكنه قام لاحقًا بإنشاء حساب آخر واستمر في التظاهر بأنه طبيب.

وعلى الرغم من الأدلة المقدمة أعلاه، أصدرت هيئة الادعاء الوطنية في جنوب أفريقيا بيانا قالت فيه إنه ليس لديها «أدلة» لتوجيه الاتهام إلى ماثيو لاني، مما يؤكد ادعاءات المحامي المتهم بعدم وجود قضية حقيقية ضده، إذ أكد محامي لاني أنه «كان يفعل ذلك من أجل الترفيه فقط. لا يوجد أي شكوى هنا تقول إنه استشير بالفعل كطبيب... ونتيجة لذلك لا توجد قضية ضده».

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن انتحال شخصية الأطباء ليس بجديد في جنوب أفريقيا، كون لاني هو واحد من 124 شخصًا تم القبض عليهم بتهمة انتحال صفة طبيب في البلاد في السنوات الثلاث الماضية.