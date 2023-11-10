حنان مطاوع عن تجربتها في «صوت وصورة»: لو اتعرضت للموقف ده هجيبه من شعره

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من النجاح الكبير تعيشها الفنانة حنان مطاوع، عقب نجاح مسلسلها الأخيرة «صوت وصورة»، المعروض على فضائية dmc، إذ يناقش قضية التحرش بالسيدات والفتيات، وكيف تواجه الضحية المجتمع، فضلًا عن التركيز حول الذكاء الاصطناعي، وتداخله الكبير في حياتنا اليومية والعملية.

وخلال الساعات الماضية، حلت النجمة حنان مطاوع، بعد نجاح عملها الأخير «صوت وصورة»، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، للحديث عن آخر أعمالها وجانب كبير من حياتها الخاصة والمهنية.

موقف حنان مطاوع من التعرض للتحرش

كشفت حنان مطاوع، خلال استضافتها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، عن رد فعلها حال تعرضها لواقعة التحرش في وقتنا الحالي في الشارع، قائلة: «هجيبه من شعره وهصرخ».

تعافي حنان مطاوع من المرض

وعانت حنان مطاوع، خلال الشهور الماضية، مع المرض والتعافي منه بإجراء عملية جراحية صعبة، بداية من التشخيص الخاطئ للأشعة الذي وصل بها للسير بعيداً عن العلاج الصحيح، وحتى التعافي في النهاية، مؤكدة أنها باتت تدون اليوم وصيتها لابنتها.

مسلسل صوت وصورة

ايشار إلى أن مسلسل صوت وصورة، من بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامي الطمباري، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبي، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامي، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدي، سالي حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص لعايدة فهمي، سعيد صديق، مجدي السباعي، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.

ويعرض مسلسل «صوت وصورة»، حاليًا من السبت إلى الأربعاء، على قناة DMC، الساعة 8 مساء.