معلومات عن المذيعة هبة الهواري.. صوت مميز يعرفه جمهور الراديو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

برز اسم المذيعة هبة الهواري، خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبحت من الأصوات المميزة لمحبي الاستماع إلى الراديو، من خلال البرامج الإذاعية المختلفة التي تقدمها، وتحمل في غالبها الطابع الاجتماعي، لا سيما التي تتناول قضايا المرأة المصرية.

معلومات عن المذيعة هبة الهواري

من هي المذيعة هبة الهواري؟ سؤال يطرحه كثير من الأشخاص، الراغبين في معرفة مزيد من المعلومات عنها، خاصة مع تداول أي شي يخصها، ونجيب عليه وفقا لصفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما نشر في وسائل الإعلام المختلفة.

- مذيعة مصرية تبلغ من العمر 39 عامًا.

- قدمت عديد من البرامج الاجتماعية على محطات إذاعية مختلفة ومتعددة، حملت في مجملها الطابع الاجتماعي.

- تعد من الأصوات المميزة لجمهور الراديو، تعمل كمقدمة برامج في راديو شعبي FM.

- تنتج أعمالا إذاعية بمختلف أشكالها وألألوانها.

- قدمت برنامج «بنت البلد»، على راديو 95 FM، وهو برنامج يقدم كل ما يخص المرأة والمجتمع. واستضافت خلاله كثير من نجمات الفن، وقدمت قبله برنامج بعنوان «كل الكلام»

- قدمت برنامجا تليفزيونيا بعنوان «صباحك مصري» في 2017 على إحدى القنوات الفضائية.

- تولتمنصب مدير إدارة البرامج في راديو 95 fm.

- انضمت عام 2019 إلى «راديو مصر»، ببرنامج أسبوعي يحمل اسم «حكاية حياة».

- أنتجت هبة الهواري المسلسل الإذاعي «غرام وإكصدام»، في رمضان 2021 لإذاعة «راديو مصر»، بطولة يسرا اللوزي وأحمد صيام.