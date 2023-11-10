تحذير للأمهات من عادات شائعة تصيب أطفالهن بالعدوى.. «ابعدي عيالك عن الخطر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ انتهاء حظر كورونا وعودة العالم لممارسة أنشطته الطبيعية، أصبحت الإجراءات الاحترازية والوقائية في طي النسيان لكثير من الأشخاص، ليعودوا إلى ممارسة عاداتهم الاجتماعية التي تعكس مشاعر الود والحب، وبينها التصافح والقبلات والأحضان، إلا أنّ هناك أمرًا يجب على الأمهات أخذ الحيطة والحذر منه، لحماية أطفالهن من العدوى خاصة مع ظهور متحور جديد لكورونا وعودة انتشار الفيروس المخلوي.

تحذير للأمهات من عادات تنقل العدوى لأطفالهن

وخلال حديثه لـ«هُن» قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج المناعي بالأمصال، إنّ هناك عادات شهيرة بين المصريين، تنقل العدوى والفيروسات، وهذة العادات تناقلتها الأجيال، مثل السلام والأحضان والتقبيل كنوع من الود، لكن يجب على الأمهات التقليل منها أو البعد عنها حماية لأطفالهن، إذ يكثر انتشار الأوبئة في الشتاء بسرعة كبيرة بسبب الرذاذ وتواجد الفيروسات على جسد المصاب التي تنتقل للآخرين بالتلامس، ومع وجود قرابة 4 فيروسات هذا الشتاء، وهي الإنفلونزا، البرد، كورونا بمتحوراتها والمخلوي التنفسي، يحب على الناس العودة للإجراءات الاحترازية من جديد.

وحذر «الحداد» من خطورة عادة التلامس والقبلات، إذ إنّ الأطفال من أكثر الفئات ذات المناعة الضعيفة، ويتأثرون بسرعة بتقلبات الجو، مشيرًا إلى نصائح يمكن اتباعها لتجنب الإصابة بالعدوى.

10 طرق لتجنب الإصابة بالعدوى

ولتجنب الإصابة بالمرض، هناك عدة نصائح لتجنب الإصابة بالفيروسات منها:

-غسل اليدين جيدًا.

-عدم لمس الوجه، وابقِ يديك بعيدًا عن عينيك وأنفك وفمك.

- تغطية وجهك عند السعال والعطس.

- تجنب الاتصال الوثيق مثل السلام باليد على الغرباء والاحضان.

-احرص على تعزيز مناعتك، بتناول الأكل الصحي.

-ابق في المنزل إذا كنت مريضًا.

-احرص على تنظيف وتطهير المنزل.

-احصل على لقاح الأنفلونزا.