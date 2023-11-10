خير أم شؤم.. تفسير حلم تساقط الشعر - يدل على فقدان الصحة والمال في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشفت الدكتورة صوفيا زادة مفسرة الأحلام عن تفسير حلم تساقط الشعر للعزباء في المنام ، وما دلالة ذلك الحلم وتأثيره في حياة الرائي.

لذا تفسر الدكتورة صوفيا زاده هذا الحلم، خلال برنامج "كلام هوانم"، المذاع على قناة صدى البلد 2.

وقالت: "يدل تساقط الشعر للبنت العزباء على زوال الهم والغم، وبداية حياة جديدة مليئة بالخير والسعادة".

وواصلت: " كما يدل تساقط الشعر على قدوم حياة جديدة للفتاة مثل الزواج القريب إذا كانت ترغب في ذلك من شخص محبب لديها".

وتابعت: " يمكن أيضًا أن يدل سقوط الشعر على الحزن وفقدان الصحة والمال، ويترتب ذلك على حالة الرائي بالمنام".

إذا كان الرائي في حالة جيدة وراحة دل ذلك على زوال الهم، ولكن إذا شعر بالحزن دل ذلك على المرض والضعف وفقدان المال والصحة.

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