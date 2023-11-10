مرض خطير يصيب الخصية دون أن تدري - احذر ظهور هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قال أخصائي الأورام الدكتور البريطاني فيل جرين: "هناك بعض العلامات الواضحة التي قد تصاحب سرطان الخصية "، وإذا لاحظت أيًا منها ، يجب استشارة الطبيب فورا.

وتعد العلامة الأولى التي يجب الانتباه إليها هي التغيرات في اتساق أو حجم أو شكل الخصيتين، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ومن الأعراض المحتملة الأخرى لسرطان الخصية هو الشعور بعدم الراحة أو الثقل في كيس الصفن أو أسفل البطن أو وجود كتلة غير مؤلمة أو تورم وألم في الخصية.

ويمكن أن يؤدي سرطان الخصية أيضًا إلى ألم أسفل الظهر أو البطن، وقد يكون هناك تراكم السوائل في كيس الصفن، المعروف أيضًا بإسم "القيلة المائية"

أعراض سرطان الخصية:

تغيرات في اتساق أو حجم أو شكل الخصيتين.

الشعور بعدم الراحة أو الثقل في كيس الصفن أو أسفل البطن.

كتلة أو تورم في الخصية، وغالبًا ما يكون غير مؤلم.

ألم الخصيتين.

ألم أسفل الظهر أو البطن.

تراكم السوائل في كيس الصفن، والمعروف أيضًا باسم القيلة المائية.

وأوضح جرين: "في بعض الأحيان، يمكن أن تكون البيلة الدموية (دم في البول) مؤشرا على إصابة الفرد بسرطان الخصية".

واستكمل: "ومع ذلك، فمن الأرجح أن يكون الدم في البول علامة على شيء آخر لا علاقة له بسرطان الخصية، وذلك لأن أعراضه لا تظهر عادة في البول.

وبدلا من ذلك، ترتبط علامات هذا السرطان عادة بالتغيرات في الخصيتين.

لذا فإن إجراء فحوصات منتظمة بغض النظر عن ملاحظة أي أعراض أمر ضروري أيضًا للتأكد من أن صحتك جيدة وللكشف عن السرطان في مراحله المبكرة.

وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن سرطان الخصية يؤثر بشكل شائع على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 49 عامًا، ولحسن الحظ، فإنه الأكثر قابلية للعلاج وأفضل فرص البقاء على قيد الحياة، ويشمل العلاج دائمًا الاستئصال الجراحي للخصية المصابة.

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